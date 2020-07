Más vale tarde que nunca. Jordi Alba era hasta hace poco el único integrante del FC Barcelona que no tenía carné para manejar, por lo que estaba impedido de conducir algún vehículo. La situación, no obstante, dio un giro de 180°: el español cumplió con los requisitos y ya cuenta con el documento.

A sus 31 años, Jordi Alba sacó su licencia y llegó este sábado al entrenamiento del FC Barcelona, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, a bordo de su propio medio de transporte. Atrás dejó los días en los que el futbolista era llevado por algún familiar, compañero o tenía que tomar taxi.

“Hoy por primera vez hemos visto a Jordi Alba conduciendo. Ya tiene carné de conducir. Felicidades. Así llegaba muy prudente esta mañana a la ciudad deportiva para el entrenamiento del Barcelona”, contó el periodista David Ibáñez en Twitter, adjuntando un video con el momento del arribo de Alba.

Hoy por primera vez hemos visto a Jordi Alba conduciendo. Ya tiene carné de conducir. Felicidades. Así llegaba muy prudente esta mañana a la ciudad deportiva para el entrenamiento del Barça #fcb #fcblive pic.twitter.com/fJAr5yti5z — David Ibáñez (@DavidIbanez5) July 4, 2020

Hace algunos meses, Gerard Piqué contó, en una entrevista en el programa La Resistencia, que Jordi Alba se negaba a sacar el carné. “Lo comentamos siempre pero no quiere ni hacer el examen. No quiere ni probar y No sé por qué”, relató el defensor del FC Barcelona.

Con Jordi Alba en el equipo titular, FC Barcelona chocará este domingo 5 de julio con Villarreal (3:00 p,m. / hora peruana), en una dura prueba de la que tendrá que salir airoso, si quiere seguir soñando con el título de LaLiga Santander. A estas alturas del certamen, el conjunto ‘Culé' es segundo con 70 puntos, cuatro unidades menos que el líder Real Madrid.