El FC Barcelona presentó la camiseta que usará para jugar el clásico contra el Real Madrid el próximo domingo, en el Spotify Camp Nou. El club español lucirá el logotipo de ‘Motomami’, el último álbum de Rosalía, en la camiseta del primer equipo.

El club español ha compartido, a través de sus redes sociales, la noticia y el modelo oficial de la camiseta, la cual está valorizada en 1.999 euros. “Motomami is in the house para #ElClásico”, escribieron en Twitter.

Además, la propia Rosalía posó con la camiseta y compartió las imágenes a través de su cuenta oficial de Instagram, las cuales ya acumulan más de 3 millones de ‘me gusta’.

Asimismo, se anunció que el equipo femenino del club español también lucirá la camiseta, siendo esta la primera vez que el equipo femenil se suma a la iniciativa.