¿El fin de su carrera? Lucas Paquetá ha sido acusado por la FA (Federación Inglesa de Fútbol) de haber cometido infracciones relacionadas a las apuestas deportivas en las últimas temporadas. Para ser exactos, en partidos puntuales de su equipo, el West Ham, antre el 2022 y 2023.

Concretamente en los partidos de la Premier League con el West Ham ante el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

La prensa local se basa en la sanción impuesta contra Kynan Isaac en el 2022, con lo cual la carrera del volante brasileño de 26 años estaría prácticamente acabada, pues enfrentaría una sanción de 10 años de inhabilitación futbolística.

Un desastre para la carrera del jugador del West Ham que el pasado verano estuvo bajo el radar de Guardiola. Cabe recordar que Paquetá está en la lista de Brasil para afrontar la Copa América de este año.

El internacional con Brasil reaccionó rápidamente a través de su perfil de Instagram al comunicado de la FA, asegurando su inocencia:

“Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido”.

“Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios”.

El jugador tiene hasta el 3 de junio de 2024 para dar respuesta a estos cargos, sujeto a cualquier solicitud de prórroga de este plazo.





