La pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto fue la noticia más comentada en Argentina hace unos días. Tras el incidente, Boca Juniors tomó acciones y castigó a los futbolistas con dos partidos. De hecho, ambos ya cumplieron esa sanción y están disponibles para el llamado del entrenador Hugo Ibarra con miras al juego frente a Atlético Tucumán.

Sin embargo, cuando todo parecía que había quedado en la anécdota, en ESPN insinuaron que el peruano y el argentino volvieron a cruzarse. En el programa Equipo F, Óscar Ruggeri, uno de los panelistas, advirtió que el ‘León’ Zambrano no iba a quedarse de brazos cruzados frente a la agresión del ‘Pipa’ Benedetto.

“Habrá venganza”, expresó el ‘Cabezón’ Ruggeri. Entonces, otro de los participantes en el espacio replicó al campeón del mundo con Argentina que “ya pasó la venganza, te lo pudo asegurar”. Ante ello, el exfutbolista asintió con la cabeza y agregó: “A mí me han dicho que sí ocurrió la venganza, porque sé que el otro (Zambrano) es bravo”.

Luego, hubo una intervención de Marcelo Sottile. Según el testimonio del periodista, la relación entre Zambrano y Benedetto no sería de las mejores pese a que, en su momento, decidieron pasar la página por lo ocurrido en Avellaneda. “Me contaron que se pidieron disculpas, pero hasta ahora la mecha siguió encendida”, sostuvo.

La versión de Carlos Zambrano

La semana pasada, días después del incidente en el estadio de Racing Club, Zambrano rompió su silencio y narró lo acontecido. “Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, confesó al diario Trome.

Luego, el central de la selección peruana cuestionó la decisión de la directiva de los ‘Xeneizes’ por la sanción recibida. “No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”.

El próximo partido de Boca

Boca vuelve a la actividad el domingo 28 de agosto contra Atlético Tucumán, el actual líder de la Liga Profesional. El choque entre los ‘Xeneizes’ y el ‘Decano’ empezará a las 4 de la tarde en La Bombonera y corresponde a la jornada 16.