El éxito deportivo nacional más importante en este nuevo siglo, sin ninguna duda, es la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018, en el que Ricardo Gareca y sus pupilos se erigieron como los héroes de todo el país; sin embargo, para que ese puñado de jugadores y el ‘Tigre’ hayan unido fuerzas, primero se tuvo que ganar otro partido igual de vital, el dirigencial.

Para convencer al estratega argentino de venir, el exmandamás de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo volvió a unir al exdirector deportivo y al expresidente de Sporting Cristal, Juan Carlos Oblitas y Felipe Cantuarias, respectivamente. Ambos trabajaron juntos en La Florida desde 2011 hasta 2013.

El ‘Ciego’ tuvo la misión de enamorar a Ricardo con el proyecto deportivo de la FPF y el ‘expresi’ de cerrar los números, salarios y bonos.

El dúo funcionó a la perfección y el proyecto triunfó, como no ocurrió en 2011, cuando los dos decidieron contratar a un joven Juan Reynoso como el nuevo estratega de los celestes, en lo que, 12 años más tarde, catalogarían como “un error”.

Sobre estas negociaciones, déjà vus, el “lamentable” rol de Agustín Lozano y los posibles candidatos, el hombre que convenció a Ricardo Gareca de apostar por la selección peruana habló con Perú21 y no se guardó absolutamente nada.





¿Cómo fue la experiencia con Reynoso en Cristal?

En abril de 2011, se decidió hacer un cambio de entrenador y, en ese momento, Juan Carlos Oblitas me recomendó la contratación del profesor Juan Reynoso y yo no puse ningún “pero”, pero desgraciadamente el desempeño fue bastante malo.

Yo tengo el mayor de los respetos por él, porque me parece un entrenador muy exitoso y una persona muy correcta y muy profesional, pero también he mencionado que esa fue una experiencia que marcó mucho el futuro del club.

Contratarlo, claramente, fue un error del cual yo asumo la total responsabilidad (por haber sido el presidente en ese momento) porque no entendimos cuál era la identidad futbolística del club y que Reynoso no encajaba en ella, lo que no quiere decir que su estilo sea bueno o malo.





¿Qué aprendió de eso?

A raíz de este error, la comisión de fútbol de Cristal decidió elaborar un manual del estilo para definir cuál es la identidad futbolística del club, para que solo se pueda contratar entrenadores de ese perfil.

Después de eso, el club tuvo una década dorada con cinco títulos y tres subcampeonatos con un estilo marcado. Esa experiencia nos permitió entender que, antes de contratar a un entrenador, se tiene que entender –claramente– la identidad del equipo.





¿Por qué Oblitas vuelve a cometer ese error en la selección?

Juan Carlos debe haber considerado que Reynoso ya había evolucionado, tenía experiencia en elegir jugadores, construir equipos, convencer, liderar y que entendía que había una identidad futbolística que preservar.

Cuando él entró, dio la impresión de que iba a mantener la esencia de los jugadores que convocaba Ricardo Gareca y que iba a respetar ese estilo, pero luego se fue perdiendo en el camino.





¿Cómo se confeccionó el contrato de Gareca?

En la contratación de Ricardo, en la cual tuve la suerte de participar, se tuvo mucho cuidado en poner los montos más altos en variables sujetas a resultados que, además, fue una de las exigencias que nos puso su abogado (representante).

En febrero de 2015, Gareca ya tenía total convicción y confianza de que iba a poder alcanzar el objetivo de clasificar a Perú al Mundial de Rusia 2018, a pesar de que —en ese momento— ningún peruano lo creía posible.





¿Se previno una posible salida?

En el fútbol, hay una probabilidad alta (de que eso ocurra) y, en consecuencia, se cubre con una cláusula de salida donde se establece el pago de una penalidad que puede equivaler a tres o cuatro meses (de salario).

(Con Gareca), había una cláusula de rescisión considerando que, si el proceso no caminaba, él podría salir. Por eso es que me sorprende que el contrato de Juan Reynoso implique el pago de todo lo que resta (en caso de una interrupción anticipada).





¿Qué escenario enfrenta la Federación hoy?

Definitivamente, el señor Lozano ha mostrado –nuevamente— una incompetencia y una ineptitud alucinante, como en todo lo que hace, y nos está poniendo en una situación supercomplicada, porque se le va a tener que pagar todo (a Reynoso).

Si no se le cumple lo que dice su contrato, él podrá ir a la FIFA y al TAS (en segunda instancia), y va a ganar. Le van a tener que pagar. Es una irresponsabilidad total que hoy la Federación esté en manos de un incompetente como el señor Lozano, que se mete a hacer cosas que no sabe.





¿Algún técnico vería atractivo dirigir a Perú?

La Federación ahora está bajo la presidencia de un tipo muy comprometido con investigaciones de corrupción, sancionado por reventa de entradas y que no cumple su palabra.

Todos sabemos quién es el señor Lozano, un tipo que no tiene valores. Va a ser difícil que alguien acepte en esta situación: últimos en Sudamérica, con un universo pequeño de jugadores, con la hinchada insatisfecha, con los medios de comunicación críticos y, adicionalmente, una Federación en la que el presidente es un incompetente y está investigado.





¿Hay dinero para convencer a alguien de nivel?

No. Lozano se ha tirado toda la plata. ¿De dónde van a sacar para poder contratar un entrenador de nivel? La falta de transparencia del señor, que no dice ni reporta nada (perjudica). Él cree que (la Videna) es su chacra.





El hincha sueña con la vuelta de Gareca... (Ver encuesta de Ipsos en página 18)

Lozano es el mayor culpable de que Ricardo no continúe como técnico de la selección peruana y veo muy difícil que vuelva si sigue el mismo presidente de la FPF.





Se dice que Chemo podría asumir...

Sorprende que se haya filtrado que iba a asumir interinamente. Honestamente, yo no veo a Chemo asumiendo. Yo creo que él es muy inteligente como para saber que —en este momento— lo peor que podría hacer es aceptar hasta un interinato en la selección.





¿Y Jorge Fossati?

Sin duda, es un técnico de primerísimo nivel en Sudamérica. No por algo ha sido campeón en cuatro ligas distintas y ha sido entrenador de la selección de Uruguay. De hecho, él conoce muy bien el fútbol peruano. Acaba de ser campeón con la ‘U’.

Fossati tiene el perfil, pero no sé si él quiera comerse este sapo de la selección peruana. Con todo ese contexto de la Federación, porque yo he escuchado que el profesor es un tipo muy honesto y muy correcto.





¿Cómo solucionaría usted esto?

Lozano está destruyendo la Federación. Juan Reynoso tiene la sartén por el mango desde el punto de vista legal y Lozano es un tipo que carece de todo prestigio o reputación.

No inspira confianza; entonces, es difícil. Cuando las posiciones están totalmente divididas, se trae a un mediador que genere confianza y que los acerque. El último que quedaba era García Pye, pero ya no está, y Juan Carlos Oblitas no se mete en los temas económicos.





¿Y usted?

Yo no. Yo soy un enemigo declarado de Agustín Lozano. Pero imagino que, si alguien idóneo quiere sacrificarse por la selección peruana, como mínimo exigiría cambios, como —primero— mostrar los números, ser transparente.

Sin embargo, antes de eso, tendría que haber una presión muy fuerte por parte de todos los actores, los medios de comunicación, los auspiciadores y de la sociedad civil para forzar el cambio. Lo ideal sería que el señor Lozano dé un paso al costado.





¿Postularía a presidente si Lozano cae?

No. Yo me comprometería a apoyar, pero no creo que sea la persona idónea porque —claramente— estoy asumiendo un rol de ser un fuerte opositor de Agustín Lozano, de luchar contra la corrupción, y eso va a generar que tenga muchos detractores dentro de la Federación. Tendría que ser otro.





¿A quién postularía?

Habría querido que Juan Carlos ahorita fuera el presidente de la Federación, pero no lo dejaron participar. Tal vez, puede ser una nueva oportunidad para Federico Cúneo. Él cumple el perfil y podría acercar nuevamente a la FPF con la gente.





La anécdota de la negociación con Gareca

Mi esposa nos acompañó a la cena antes de sellar el acuerdo con Ricardo Gareca y, cuando él terminó de hablar, ella levantó la mano. Todos nos sorprendimos.

Entonces, le dice a Ricardo: “Mira: muy bonito tu mensaje y todo muy bien, pero yo creo que tú estás equivocado. Al jugador peruano no lo vas a cambiar con palabras. Nosotros tenemos un problema serísimo no solamente con la indisciplina, sino también con la falta de convicción”.

Mientras mi esposa hablaba, yo le veía la cara al pobre Edwin Oviedo y él estaba sudando. Yo en el fondo decía “me van a matar”.

Todos estábamos desconcertados, pero Ricardo le respondió: “Vicky, tienes mucha razón, pero yo no pretendo cambiarlo todo con labia; lo que yo estoy planteando es un proyecto de transformación y de trabajar todos juntos”.

Gareca le contestó con una convicción tal que, en ese momento, todos dijimos “él es el ideal para lidiar con el cambio en la Federación y en la selección”.

Después de eso, le pedí un momento a mi esposa y, con el doctor Tejada y Edwin, nos fuimos a otra mesa junto al representante de Ricardo Gareca para iniciar la negociación.

Al sentarnos, lo primero que hizo el abogado de Ricardo es mostrarnos un documento y decirnos “esta es la oferta de Arabia Saudita”. Creo que eran como 4 millones de dólares. ¡Un montón de plata!

Entonces le dije que era imposible igualarla, que estábamos lejísimos y me dice “eso solo es para que ustedes sepan la convicción que tiene Ricardo con el proyecto peruano. Él les ha dicho que no a ellos y también a Costa Rica”.





VIDEO RECOMENDADO:

El sujeto tenía la intención de lanzarse de la autopista aérea en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Angélica Gamarra.