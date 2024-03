Daniel Marcos, conocido en el mundo de las artes marciales como ‘Soncora’, tenía todo listo para estirar su racha a 16 triunfos ante el chino Aori Qileng. Sin embargo, la lucha quedó sin resultado debido a un golpe bajo del cual el rival no pudo reponerse, pero esto no lo detiene. Su meta sigue siendo clara: ser campeón mundial.

Mentalizado en lograrlo, continúa enfocado en nuevos retos. El deportista nacional habló con Perú21 para dar más detalles de su carrera, aficiones y metas.

Tu última pelea fue declarada nula. ¿Qué ocurrió?

Cuando mi rival saltó, lancé una patada frontal en su ingle, considerado un golpe bajo. Yo sentí en ese momento que no fue muy fuerte. Solo él sabe si fue fuerte o no. En Las Vegas, si son peleas de cinco rounds y, si a partir del round medio, es decir el tercero, pasa lo que me ocurrió, automáticamente yo gano. Pero si son de tres rounds, tenía que pasar dos para que me den la victoria a mí. Ya volteé la página y a seguir adelante.

¿Cómo te sientes con ello?

Estoy tranquilo, es lo que toca pasar. Es el proceso que toca superar. Estoy enfocado, sigo en el camino, no me detiene.

¿Es la primera vez que te pasa esto?

Sí. En realidad es la primera vez que me suceden tantas cosas. Primero, se me cayó un rival por lesión, otro rival no llegó al peso. Entonces, no pudimos enfrentarnos, otro que tuvo problemas con la documentación y lo último fue el ‘no contest’. Son cosas que ocurren. Me hacen más fuerte como persona y como deportista. Estoy mentalizado siempre. Quiero ser campeón mundial.

¿Cómo van los planes con ello?

Estoy buscando un rival del Top 15 para este año. Sé que tengo las condiciones y estoy preparado para ello. Necesito esa chance, confío en que se va a dar.

El invicto continúa a pesar de la nulidad.

Sí, claro, continúa. Para mí, fue una pelea ganada, en el récord queda como ‘no contest’, pero para mí fue una victoria. Dominé los dos rounds, hice mucho daño, castigué mucho a mi rival. Para mí, el récord es 16-0, lo considero así.

¿Cómo te inicias en la UFC?

Empecé entrenando en un gimnasio en Pueblo Libre, hace casi una década. De ahí pasé a ‘Los Perros Sarnosos’ con mis entrenadores Héctor Iberico, Renato el ‘Tanque’ y Daniel Vásquez, quienes me llevaron a aspirar a cosas más grandes, fuera de Perú, buscando las grandes ligas. El día que me casé me fui a EE.UU., donde pasé cosas muy complicadas, pero me llamaron para el contender, me dieron la oportunidad de debutar en Brasil. Gané en Londres, ahora peleé en Las Vegas a pesar de que no terminó como esperaba. Las cosas son así. Los procesos son duros, pero nada me quita de la cabeza que quiero ser campeón mundial, lo lograré.

¿A qué te dedicabas antes de la lucha?

Antes de entrenar trabajaba en ventas de telefonía móvil, era un trabajo de saco y corbata. Iba a los partidos de Universitario con la barra, pero las artes marciales cambiaron mi vida, mi forma de pensar y ser. La disciplina es la que te lleva a ser diferente a los demás. Creo mucho en mi trabajo y en mi equipo; son mi mayor fortaleza, ellos no caminan detrás de mí, lo hacen a mi lado. Los sueños están hechos para cumplirse, y yo sé muy bien cuál es el mío.

Daniel Soncora Marcos venció a David Grant en UFC Londres en 2023, fue su victoria 15 consecutiva y mantiene esa racha hoy en día.

¿Qué otros sacrificios tuviste que hacer?

Hubo muchos, claro. El mayor sacrificio es estar lejos de la familia. Los que quieren ser campeones también deben dejar de hacer ciertas cosas como ir a fiestas para dedicarse al 100% en el deporte, es la disciplina, hay que ser dedicado.

Cuando te casaste, ¿tu pareja sabía del viaje?

Estaba triste, pero le dije lo que anhelaba y me deseó lo mejor. Mis hijos estaban pequeños, fue duro pero es lo que toca, es la parte en la que algunos aguantan, otros no y renuncian, o aguantan un poco y luego tiran la toalla. Estoy hecho para hacer grandes cosas, no pienso retroceder.

Eres hincha de Universitario. ¿Pasó por tu mente ser futbolista?

Sí, soy 100% hincha y uno siempre sueña con jugar para el club que ama y aquí en Perú todo es fútbol, es la verdad. Soñé en algún momento jugar en la ‘U’ y por eso el homenaje que me hicieron el año pasado a ras de cancha fue increíble; me sentí orgulloso de ello.

¿Vas al estadio cuando vienes a Perú?

Sí, siempre que tengo la oportunidad de volver; la ‘U’ representa mucho para mí, un cariño inmenso, muchos sentimientos para el club. Ser hincha y recibir ese tipo de reconocimiento simboliza mucho. Desde niño soy hincha e iba al estadio siempre que podía; y volver a Perú y llegar al Monumental, me recuerda mucho a mi infancia. La energía que hay es increíble.

¿De dónde viene tu sobrenombre ‘Soncora’?

Viene de repetir muchas veces la palabra corazón. Y es que a cada pelea o reto que tengo yo le pongo mucho corazón, mucha garra. Pase lo que pase, siempre me van a ver haciendo de todo para ganar y dejar el nombre del Perú en alto.

¿Qué metas para 2024?

Mi primer reto, junto con el equipo, es llegar al top, sí o sí, no hay de otra. Estoy mentalizando en eso para este año 2024. Hicimos un buen trabajo para la última pelea, estamos en camino. Lo que viene es duro; sabemos a dónde queremos llegar y entonces solo esperamos la oportunidad para salir con todo. Estoy listo para enfrentar a cualquiera.





AUTOFICHA

“Soy Daniel Marcos, tengo 30 años y soy artista marcial desde los 21. Llevo una racha de 15 victorias oficiales de manera consecutiva en la UFC y mi meta es ser campeón mundial, por lo cual vengo preparándome con mis entrenadores el ‘Tanque’ y Daniel Vásquez, en Lima”.

“Mi última pelea concluyó en un no contest, por lo cual, en los registros, mi última victoria fue ante Davey Grant en Londres, en julio de 2023. Este era top 20 en peso gallo. Ahora espero la oportunidad de enfrentarme a un rival del top 15, estoy preparado para todo”.

“Uno de los mayores sacrificios que uno hace es estar lejos de la familia, es una situación compleja en la que muchos renuncian. Mis hijos y yo tendremos el momento de pasar más tiempo juntos; lo que trabajo será para ellos y, cuando vean mi pasado y sepan por qué no estuve, sabrán las razones”.





