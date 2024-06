Imparable. El pasado 8 de junio, Daniel ‘Soncora’ Marcos volvió a salir airoso en un duelo en las artes marciales mixtas, obteniendo su primera victoria del 2024 y alargando su increíble racha de triunfos a 16 en la UFC, luego de vencer por decisión unánime ante el norteamericano John Castañeda.

Nos referimos a la pelea Peso Gallo 135 Libras válida por el UFC Fight Night, que se llevó a cabo en Louisville. Y es que ‘Soncora’, de 31 años, no se bajoneó luego de que la pelea anterior en el octágono terminara en un amargo ‘no contest’, así que, como en cada duelo, salió a dar lo mejor de sí.

“Es un gran rival (John Castañeda), es un gran atleta que también quería llegar al top 15. Me sentí muy bien, me cayó una patada en los últimos segundos, pero, si me van a querer sacar, me tienen que sacar pero bien dormido. Así no más no voy a caer”, comentó en una entrevista para Perú21.

Y es que si bien este deporte es bastante físico, también requiere una preparación mental para estar fuerte en ambos sentidos y no perder la motivación.

“Me preparo muy bien, me preparo psicológicamente muy bien, espiritualmente muy bien, en el grappling, en el striking, entonces es un conjunto. Estoy en una evolución de mí mismo para llegar a una altura diferente a los demás”, sostiene Soncora.

El deportista peruano partirá a Florida a continuar con su entrenamiento, luego de una corta pero necesaria visita a su familia en Perú, a la que visita siempre después de una de sus peleas en el octágono.

“Estoy regresando a Florida a seguir entrenando, espero pelear lo pronto posible, es difícil, pero no es imposible pelear dos veces este año más. Sería muy bueno. La familia me recibió de la mejor manera, con mucho, mucho, con mucho amor. Es duro dejarlos. Aparte de mi familia, los fans de Perú siempre están ahí, se siente muy bien”, reconoce el peruano.





Lo que se viene para Soncora

La meta de Daniel Marcos no ha cambiado. Quiere ser campeón y viene entrenando duro y parejo para conseguirlo, pues es el único camino que lo llevará a la cima. Por ello, tras la victoria, ya tiene sus planes para lo que resta del año.

“Hemos peleado hace poco, pero estamos ya buscando rival. Todo de aquí para adelante es más fuerte, los que están en el Top 15 son muy buenos, y los que vienen detrás también. Siento que ya entraré en ese top, estoy enfocado como siempre”, señala.

Y así como Soncora está enfocado en sus objetivos, también muestra su agradecimiento a los fans de la UFC en Perú que lo vienen respaldando en este deporte, una comunidad que viene creciendo de la mano de las grandes victorias del peruano.

“Darle las gracias a todas las personas que me están apoyando, todos los fans, gracias, he sentido su apoyo. Quiero hacer historia para Perú. Entonces, necesitamos el apoyo de todos, no solo de algunos, cuando un peruano pelea, peleamos todos, es mi forma de pensar”, comenta.

“Espero que la gente esté viendo el trabajo que realizamos con mis compañeros peruanos de la UFC que necesitan de todo el apoyo para surgir, queremos ser campeones mundiales. Hay mucho talento aquí y mucho por lo cual trabajar”, añade.

Soncora, Daniel Marcos, consigue la primera victoria para Perú en UFC, este 2024. ( UFC)

Celebró el título crema

Como es sabido, Daniel tiene su corazón crema y no fue ajeno a las celebraciones tras la obtención del Torneo Apertura por parte de Universitario. El peruano invicto en la UFC no se pierde los partidos del club de sus amores.

“Estaba entrenando en Miami cuando ganaron el título. Siempre estoy pendiente de la U, soy muy hincha, es parte de mi historia. Siempre hay tiempo para ver los partidos de Universitario”, nos dice Soncora. Orgulloso.





