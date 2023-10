Sin duda el último gran acontecimiento del fútbol peruano a nivel de selecciones fue la clasificación del Mundial Rusia 2018 y, si bien para la mayoría fue un momento de júbilo, para Claudio Pizarro tiene un sabor agridulce.

Recordó que tuvo una conversación con Ricardo Gareca donde acordaron que no iría a la Copa América 2016 por temas físicos y que ya no tuvieron más comunicación.

En ese sentido, ‘El bombardero de los andes’ dijo al programa ‘Al Ángulo’ que no ir al Mundial fue el momento más “complicado de su carrera”.

“Ya lo he dicho muchas veces, para mí no ir al Mundial fue la situación más complicada de mi carrera futbolística por no participar en el Mundial, cuando creía que había la posibilidad de que vaya, y cuando creía que sí podía aportar”, dijo Pizarro.

Pizarro, que hizo la mayoría de su carrera futbolística en Alemania, señaló que tenía como motivación demostrar que, como peruano, podría triunfar.

“Venir acá y jugar por la selección era el sueño de todo jugador de niño (...) Yo quería darle a entender al mundo entero que los peruanos podemos conseguir lo que queremos y triunfar”, expresó.

Claudio Pizarro en la actualiza se desenvuelve como Embajador Deportivo del Bayern Múnich, llevando el nombre, la tradición y valores del equipo alemán alrededor del mundo.

🎙️ Claudio Pizarro: “No ir al Mundial fue la situación más complicada de mi carrera futbolística. Yo creía que sí podía aportar”. #PizarroEnAlÁngulo 🥅⚽️ pic.twitter.com/YnbzrJaZEO — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 17, 2023