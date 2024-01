Los primeros meses del año son meses de premios. Los días más importantes para la industria cinematográfica y audiovisual en general. Trofeos, ovaciones, aplausos en los Globos de Oro, los Emmy Awards, los Critics Choice Awards. Decenas de actores y actrices de películas y series vienen desfilando en alfombras rojas preparándose de alguna forma para la entrega de los Oscar, acaso el reconocimiento más esperado por la industria. Este martes se anunciarán los nominados de la gala, que se realizará el próximo 10 de marzo. Revisemos las pistas hasta ahora.

Globos de Oro

Este reconocimiento para el cine y la televisión encumbró a Oppenheimer como la Mejor Película Dramática de 2023. De hecho, la cinta de Christopher Nolan no hizo sino confirmar que es el largometraje que apunta a ganar todo esta temporada. Al frente, en Mejor Cinta de Comedia o Musical, apareció Pobres criaturas, la otra favorita a llevarse el premio mayor en los Oscar. Su protagonista, Emma Stone, fue elegida Mejor Actriz de Comedia, mientras que el Mejor Actor de Drama fue para Cillian Murphy; el hombre mimado de Hollywood viene arrasando con cualquier nominación que se le ponga en frente.

Ojo con dos ganadores que podrían repetir el plato en los Oscar: El niño y la garza (Mejor Película de Animación) y Anatomía de una caída (Mejor Película Extranjera). El desconsuelo sin duda lo tuvo Barbie: la taquillera película de la muñeca más famosa del mundo ganó apenas un premio a Mejor Taquilla. Pensar que fue el largometraje con más nominaciones del año (9).

Aquí un punto aparte. Los Globos de Oro premiaron también a lo mejor de la televisión (o streaming, a estas alturas) y la última temporada de Succession, una genialidad intrigante de principio a fin, se alzó con los premios a Mejor Serie de Drama. Sus actores también se llevaron los honores en distintas categorías. La otra competidora, The Bear, fue elegida Mejor Serie de Comedia o Musical. A estas alturas queda bastante claro que fueron notablemente las mejores producciones televisivas del año.

Emmy Awards y más

La última semana también hubo espacio para los Emmy, los premios exclusivos de la televisión norteamericana. Aquí entre Succession y The Bear se repartieron los premios más importantes (seis cada uno) en una ceremonia discreta. Pero, por ejemplo, la lista de nominadas en series dramáticas nos dejó nombres notables: Andor, Better Call Saul, The Crown, La casa del dragón, The Last of Us, The White Lotus y Yellowjackets. En la categoría de mejor serie de comedia o musical también quedaron en el camino títulos como Colegio Abbott, Barry, Jury Duty, La maravillosa señora Maisel, Solo asesinatos en el edificio, Ted Lasso y Miércoles.

Si bien las miradas esta semana estarán puestas en las nominaciones de los premios Oscar, donde la cinta La sociedad de la nieve espera estar entre las candidatas a Mejor Película Extranjera, el próximo domingo 18 se repartirán los Premios Bafta, que, además de condecorar las mejores producciones británicas, también tienen categorías en las que se incluye a Hollywood. Un gran termómetro para ver cómo llegan cintas como Anatomía de una caída, Los que se quedan, Los asesinos de la luna, Oppenheimer y Pobres criaturas a esa recta final de la carrera a los Oscar. No nos olvidemos de Napoleon, de Ridley Scott, que confía en llevarse algo importante esta temporada.

Corren las apuestas. En poco menos de dos meses serán los Oscar y el tiempo es suficiente para llegar a la ceremonia ya viendo estas cintas.

