La cantante y compositora Billie Eilish se llevó su segundo Oscar el último domingo por su emotiva contribución musical a la película ‘Barbie’. La joven artista, conocida por su estilo único y profundas letras, ganó en la categoría de ‘Mejor Canción Original’ por ‘¿What Was I Made For?’, una balada melancólica que ha conquistado corazones en todo el mundo.

Eilish, de 22 años, subió al escenario del Teatro Dolby para aceptar el codiciado premio y expresó su asombro y gratitud a la Academia: “Muchas gracias a la Academia. Me siento como... solo no sé cómo pasó esto”, compartió la artista en su discurso lleno de emoción. “Estoy muy agradecida por esta canción y por esta película y la forma en que me hizo sentir. Esto es para todos los que se vieron impactados por la película y por lo increíble que es. Y quiero agradecer a mi equipo y a mis padres. Los amo mucho”.

Entre risas de la audiencia, Billie Eilish hizo menciones especiales, recordando sus días de infancia y agradeciendo a personas clave en su vida. “Quiero agradecer a mi mejor amiga Zoe por jugar a las Barbies conmigo cuando éramos niñas, y por estar a mi lado siempre”, dijo la artista. Además, dedicó palabras de agradecimiento a sus maestras de danza, maestros del coro y a personas que la inspiraron en su trayectoria.

La canción “¿What Was I Made For?”, es una colaboración con su hermano Finneas, su colaborador habitual. La balada melancólica y triste presenta letras reflexivas que exploran las preguntas existenciales de la famosa muñeca y su novio Ken. “Parecía tan viva, resulta que no soy real, solo algo por lo que pagaste. ¿Para qué fui creada?”, revelan los evocadores versos.

Con este segundo Oscar, Billie Eilish consolida su estatus como una de las artistas más influyentes de la industria musical y cinematográfica, demostrando una vez más su versatilidad y talento excepcional. Su contribución a la banda sonora de “Barbie” ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento.





