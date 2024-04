Su primer trabajo fue a los 13 años. Le pagaron 50 soles por bailar en un show infantil en un cumpleaños. Y con su primer sueldo les compró un pollo a la brasa a su madre y tía, con quienes se crio. Creció en San Miguel, en la avenida La Paz con Bertolotto, donde vivió hasta los 17. Pero nació en Breña, porque su madre no tenía tantas oportunidades económicas para elegir una clínica. “Viví una infancia muy linda y tengo esquina, sin duda”, me dice y sonríe.

Modelo, Miss International Perú 2022 y su debut como actriz en la telenovela juvenil Princesas es el camino que siguió Tatiana Calmell. Por estos días debuta en el cine con la comedia Bienvenidos al paraíso, de Ani Alva, distribuida por una filial de Disney, grabada íntegramente en República Dominicana. “Mágica”, así define esta experiencia.

De padre piloto de avión y madre tripulante de cabina, siempre vivió con independencia y un día alzó vuelo a Nueva York, en un intento de exponer su carrera a nivel internacional. Recibió muchos portazos y varios “no”. “Aprendí mucho acerca del rechazo y no he dejado de estar vigente en la industria”, me dice y no deja de sonreír.

Me dices que Kiki, tu personaje en la película, tiene de ti. ¿Cómo qué?

Es una mujer muy fresca, que es muy fiel a sí misma y cree mucho en su instinto. Yo me siento muchas veces así.

Pero alguna vez dijiste que no serías miss y lo fuiste.

(Risas). Bueno, las cosas cambiaron un poco porque se abrió un camino distinto…

¿Por qué no querías ser miss?

Fueron varios factores. Uno de los primeros fue el qué dirán. Cuando yo era muy niña y estaba metida en la burbuja del modelaje, había esto de que si eras modelo, no podías ser miss. Yo no quería perder mi crecimiento en el modelaje. En ese momento los certámenes de belleza no eran como lo son ahora, que son una plataforma donde puedes expresarte… Era buscar a la mujer más bella y ahora ha evolucionado a ser algo más interesante. Yo empecé a modelar en 2011 y era muy joven también. Por momentos me dejé llevar por la industria. Muchos me juzgaban diciendo que “si te metes al Miss Perú, podrías perder tu trabajo de modelo”.

Tatiana Calmell es una de las protagonistas del filme ‘Bienvenidos al paraíso’. (Foto: Martin Pauca).

¿Quizás desde la premisa de que el modelaje ‘tiene más arte’?

Claro. Pasaron los años y yo venía recibiendo invitaciones para participar y era algo que sí me provocaba, pero no quería perder mi trabajo. Pero en 2019 comencé a actuar e hice Princesas, y me llamaron nuevamente del Miss Perú, porque ya iba a cumplir el límite de edad. Y por eso, finalmente, me animo a participar.

¿Piensas volver a los concursos de belleza?

Cuando terminó el proceso de 2022, me fui a concursar a Japón, al Miss International y logré ser la segunda finalista, después de más de 60 años que no pasaba eso con una peruana. Estaba muy contenta y quería cerrar ese capítulo. Meses después quitaron el rango de edad para el Miss Universo, que es la corona principal del Miss Perú. Y nada, he recibido la invitación nuevamente, no sé si será para este año, pero lo estoy analizando.

Después de hacer cine, ¿es una decisión más difícil?

Y también hay mucha presión hacia mí sobre qué rumbo voy a tomar. Pero siento que uno puede hacer muchas cosas. Soy una mujer multifacética, tengo 29 años y siento que todavía tengo mucho por delante.

Tatiana Calmell es una de las protagonistas del filme ‘Bienvenidos al paraíso’. (Foto: Martin Pauca).

Un pediatra te dijo que serías miss. ¿Alguien te dijo que serías actriz?

Mi mamá me impulsaba y me decía que intente con la actuación.

Con tus padres dedicados a la aviación, ¿no quisiste seguir ese camino?

Fue difícil decir no. Mi papá me decía “por qué no intentas, hay pocas mujeres piloto”. Lo pensé. Decidí no hacerlo por lo que viví: estar lejos de mis padres; es una carrera que te aleja un poco de tu familia, te hace estar volando todo el tiempo, y no quería eso.

Incluso, casi vives en Los Órganos, Piura.

Soy como el lado opuesto. Soy muy familiar. He crecido con mi mamá. Mis papás son separados. Y claro, miraba a mi papá y no me veía siendo una mujer piloto. Y fue difícil hacerle entender a mi papá que iba por el lado artístico, que iba a dejar la universidad, donde estaba estudiando Administración de servicios, que no era lo mío. Para mi papá fue difícil porque es parametrado. Pero ya lo acepta y le encanta, siempre está leyendo el diario y el otro día me mandó una foto sorprendido (ríe).

Tatiana Calmell es una de las protagonistas del filme ‘Bienvenidos al paraíso’. (Foto: Martin Pauca).

¿Eras consciente de tu carisma y simpatía para ser modelo y miss o, más bien, dudabas de ti?

Siempre fui muy segura de mí misma; desde muy joven sabía que quería estar en el lado artístico. No sabía por dónde empezar. Recuerdo que en una salida del colegio, una señora se me acercó y me dijo: “Me gustaría que te acerques a esta agencia, podríamos hacer algunas fotos”. Yo estaría en primero de secundaria. “¿No te gustaría hacer comerciales?”, me dijo. Asustada le di la tarjeta a mi mamá, pero al final le dije que estaba interesada.

¿Por qué te interesó?

Yo sentía que tenía algo por expresar y demostrar. Siempre me gustó actuar.

¿Pero te decías a ti misma: “yo soy guapa, la voy a hacer”?

Sí, pero creo que más allá de la belleza externa, era mi autoconfianza y sabía que yo tenía algo especial: el carisma es algo que nace contigo, y yo sí sentía que podía conectar con muchas personas, independientemente de si eres bella físicamente o no. He pasado de observarme físicamente a ver qué hay más allá de solo verte bella en un vestido lindo de diseñador. Además, el modelaje uno tiene que saber disfrutarlo, no es solamente ser una percha y salir caminando, sino es qué transmites tú.

¿Qué quieres transmitir?

Siempre la elegancia. Me considero una mujer muy elegante. Me preguntaba por qué ser modelo para muchos era salir en ropa subjetiva o de una manera muy sexualizada, y yo no me sentía de esa manera. El modelaje puede ser elegante y fino.

Tatiana Calmell es una de las protagonistas del filme ‘Bienvenidos al paraíso’. (Foto: Martin Pauca).

¿De dónde viene esa solidez en ti?

En gran parte lo he aprendido de mi madre. Ella es una mujer muy valiente, soy su única hija y la separación con mi papá hizo que ella pueda criarme sola. Tengo una gran relación con mi papá, pero no vivo con él desde niña. Mi mamá hacía muchos vuelos internacionales y cuando empecé a crecer dijo “no puedo estar lejos, voy a cambiarme solo a nacionales y volaré en la madrugada, en los primeros vuelos, y regresaré a la hora que mi hija regresa del colegio”.

Pese a todo, esas ausencias también te dan piel, carácter, te hacen pisar tierra, ¿no?

Totalmente, y me han hecho lo que soy.

Pero en la calle te deben mirar como alguien lejana: actriz, miss y modelo. ¿Sientes esa distancia?

No tanto, porque yo soy muy cercana (sonríe).

AUTOFICHA:

-“Soy Tatiana Andrea Calmell del Solar Ortega. Salí del colegio y entré a la Universidad de Piura, sede Lima. Pero no acabé Administración de servicios. Estudié Diseño de modas, pero en el camino me di cuenta de que me gustaba estar del otro lado”.

-“Tengo en mente lanzar un proyecto orientado a mujeres, algo digital, quizás una cuenta donde se pueda encontrar información sobre bienestar, contando mis experiencias; creo que tengo como una responsabilidad con quienes me siguen”.

-“Casa Tomate (empresa de tomates deshidratados) es nuestro bebé con Cristobal (De Col), que es mi novio. Él lo empezó en 2020 y yo he llegado a ponerle el toque femenino a la marca (sonríe). Las personas que lo consumen, lo aman”.





