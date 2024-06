Jessica Newton ha estado en el ojo de la tormenta por la cuestionada organización del Miss Perú 2024, evento que tuvo cambios de último minuto y que empezó con una hora de retraso en la Plaza Grau del Callao.

Tras la realización del certamen de belleza, que tuvo como ganadora a Tatiana Calmell, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ mostró todo lo que no se vio de la ceremonia y las irónicas declaraciones que dio Jessica Newton previo al concurso.

La madre de Cassandra Sánchez de La Madrid se mostraba confiada en la impecable transmisión del Miss Perú 2024. “El show ha ido creciendo y a partir de este año esperemos que siga creciendo”, se le oye decir con una sonrisa en el rostro.

En otro momento, Jessica Newton no dudó en ‘disparar’ contra la Magaly Medina y se burló de las fallas técnicas que ocurren en su programa de espectáculos, sin imaginar que ocurriría lo mismo en el concurso de belleza.

“Lo que sí le voy a recomendar es que se unan, tenga una reunión de producción, que no se les atraque el video, no se les vaya el audio porque siendo un set tan chiquitito, no puedo creer que eso pase”, sostuvo la empresaria.

No obstante, usuarios utilizaron sus redes sociales para expresar su indignación no sólo por el retraso de la ceremonia, sino porque además no se apreciaba la buena calidad de la transmisión y por momentos se iba el audio.

Al finalizar el concurso, Jessica Newton tuvo otra actitud con el equipo de ‘Magaly TV: La Firme’ y se negó a responder los cuestionamientos al certamen de belleza. “No huyo, creo que tengo el derecho de disfrutar, me han torturado todo el camino a la corona. Ya acabó mi certamen”, concluyó.









