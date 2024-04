Abría el piano, intentaba una tonada, jugaba a correr por el escenario, sentía el crujir del piso de madera y el olor de las cortinas. Hasta que venía un señor y le decía “¡afuera!”. Había terminado el recreo y tenía que desalojar el teatro del colegio. La pequeña Mabel María Rocío Martínez Woodman, imperturbable, retornaba al salón de clases, pero con la consigna de volver.

Desde hace más de 17 años vuelve a los teatros, pero para producir conciertos bajo el paraguas de la reconocida firma de Sonidos del Mundo, nombre que empezó en la radio y continuó en la televisión, hasta la actualidad. Y este 14 y 15 de mayo, desde a las 8 p.m., presentará Tenores Romances, con un cancionero romántico en las voces de Jhovan Tomasevich, Jorge Pardo, Moshe Bautista y Aldo Rodríguez al lado de una orquesta de 25 músicos, en el Gran Teatro Nacional. Las entradas se adquieren en Teleticket.

Un amigo la llamó por teléfono. “Escucha esta canción”, le dijo. Acercó el auricular al parlante de su equipo de sonido y puso “Jingo” de Santana, un embrujo tribal de tambores y punteo de guitarra. “¡Qué es esto!”, pensó con admiración la niña de 12 años.

¿No intentaste ser música?

Canté en el coro, pero nunca fui una gran cantante. Me gustaba la guitarreada porque mi madre toca guitarra. En la adolescencia me encontré con muchos amigos que les gustaba el rock y el folk rock, y tocábamos. Pero nunca armé un grupo, porque siempre fui una melómana, una coleccionista. Yo era fanática de grabar casetes para mis amigos, porque yo ya tenía mi programa Super Jazz. La idea era compartir este gusto con todos.

Bueno, ahora hay un boom del vinilo y el casete también ha regresado a algunos nichos.

Felizmente, son comunidades donde nos retroalimentamos. Es el arte de escuchar. Se ha perdido el arte de escuchar música uno sentado al lado del otro o en grupo. Cada uno llegaba con sus discos y poníamos el vinilo y nos quedábamos mudos escuchando la canción que alguien proponía.

Mabela Martínez, creadora de Sonidos del Mundo. (Foto: Javier Zapata).

Vamos a Tenores. Desde que empezó todo ha sido casi cuesta arriba.

En 2008 hice el primer Tenores con Moshe Bautista, que fue un descubrimiento; Aldo Rodríguez (Space Bee); Jhovan Tomasevich de Zen, y Jorge Pardo. Cada uno venía con un estilo distinto.

Sin embargo, más de uno debe haber criticado la relación del nombre con los estilos de donde provienen los cantantes del espectáculo.

El tenor es el registro más alto de la voz masculina. Así como Andrea Bocelli y Juan Diego Flórez son tenores, también podríamos decir que Paul McCartney y Silvio Rodríguez son tenores. Pero en este Tenores, de 2024, nos vamos al romance. Se cantarán canciones que todos quieren escuchar, como “Caruso” de Lucio Dalla. También estará Gabriela Gastelumendi (Gala Brie), ella será la musa inspiradora. Es una obra músico-teatral, donde hay un hilo conductor que es el amor que ella encarna; y además, cantará.

¿Se puede hablar de un boom de cantautoras?

Sí, últimamente en Sonidos del Mundo en televisión he venido entrevistando a muchas artistas. Acuérdate que las universidades han abierto carreras de música y ahí se vienen formando estas chicas, y no solo hablamos de intérpretes sino también de letristas. Hay una buena oleada de mujeres que están haciendo música muy bonita y vamos a tener a algunas de ellas en Tenores.

Mabela Martínez, creadora de Sonidos del Mundo. (Foto: Javier Zapata).

¿La canción romántica, la balada no han pasado de moda?

Yo no creo que el amor pase de moda.

El amor no, ¿pero la balada?

Es que están amarrados. Cuando estás enamorado quieres estar ahí… La balada americana, la canción francesa, la balada en italiano, la bossa nova, los boleros, las rancheras, los valses no pasan de moda. Si el amor no pasa de moda, la música romántica no pasa de moda.

Rumbo a los 30 años, ¿cuál es tu balance de haber empezado Sonidos del Mundo?

Lo mío es la difusión, me encanta difundir la música, me gusta hacer vibrar a la gente y ver sus caras en un concierto.

Tienes el rostro sereno de “todo va bien”, pero ser parte del circuito de la música en el Perú es difícil. ¿Cómo lo logras?

Si eres tú, no tienes por qué cambiar tanto, porque mantienes tu esencia. No voy a hablar como quiere la gente que hable o reír como la gente quiere que ría. Pero he aprendido que, efectivamente, hay que sonreír más (ríe); incluso, he aprendido a hablar sonriendo en la radio. Pero por el rating no voy a quitarme prendas. Y número dos, el equipo es importante y, por ejemplo, en televisión contamos con un equipo maravilloso, que hace todo para que tú brilles.

Mabela Martínez, creadora de Sonidos del Mundo. (Foto: Javier Zapata).

¿Se dará un boom de la música peruana, al menos, en Latinoamérica?

Por supuesto. Nos está costando. Tenemos muchos íconos, que ya salieron, pero lo que tienen que hacer esos íconos es apadrinar. Si ya eres la megaestrella en el Perú, apadrina a los talentos que consideres que son los futuros… Que se arme una red, que haya unión entre los músicos… Y en la fusión también está el gusto, me encanta.

¿Eres de los ‘haters’ del reggaeton?

No soy hater de nada, solamente soy hater de los ‘haters’ (risas), hater de la gente que tiene mala onda, gente que lo único que quiere es hacer puré a alguien, destrozarlo. Puedo criticar, puedo decir “esto no me gusta”, pero nunca voy a odiar un género musical.

AUTOFICHA:

-“Soy Mabel María Rocío Martínez Woodman. A mi madre le decían Mabela de joven y, entonces, ella me llamó así también. Tengo 63 años. Nací en Lima, en 1960. Acabé el colegio, no ingresé a Comunicaciones en la U. de Lima y fui hostess; me fui a volar por tres años”.

-“Ingresé para Artes en la Católica, pero perdí la matrícula. Después trabajé en tecnología. En 1980 tuve mi programa de radio, que se llamaba Super Jazz, con Tito Barreto. El 88 me fui a Canadá, donde estuve siete años. Soy nadadora y nado por el equipo de Perú masters”.

-“También surfeo, corro morey. Y ahora, además de Tenores Romances, tengo en mente a un par de artistas nuevas, que no he traído antes, una portuguesa y una mexicana. Estoy en Filarmonía, que va lunes, miércoles y viernes, de 7 p.m. a 8 p.m. En TV Perú, Sonidos del Mundo sale los sábados, a las 9 p.m.”.

Tenores Romances.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: