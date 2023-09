Tatiana Calmell del Solar, ‘Tati’ para sus amigos, entrega su corona y anuncia nuevos proyectos en su vida laboral y personal.

¿Cómo fue su viaje a Japón?

Llegué a ser primera finalista junto con Alessia Rovegno, quien fue al Miss Universo. A mí me tocó representar al Perú en Japón. Fue una experiencia mágica. Un encuentro cultural maravilloso porque conoces a mujeres de todo el mundo. Y además pude conocer más de la cultura japonesa, de su comida y sus tradiciones. Son super respetuosos. Tenemos que aprender mucho de ellos. Tuve el honor de llevar la banda del Perú. Quedé segunda finalista en el Miss International 2022. Para mí ha sido una gran satisfacción haber podido lograr mi cometido dentro de todo.

Logró un top 3.

Lograr un top 3 después de tanto tiempo… Hacía más de 55 años que no sucedía. Y bueno, como obtuve el tercer puesto me tuve que quedar unos siete días más. Estuve solamente en Tokio pero me pareció una ciudad fabulosa. Es moderna y a la vez tradicional. Un destino para recomendar al 100%.

Ahora entrega su corona.

Sí, ha venido la ganadora del Miss International 2022, la alemana Jasmin Selberg, que nació en Estonia en realidad. Es la primera vez que tenemos una reina internacional en el Perú. Es algo muy especial para nosotros. Nos conocimos antes por redes sociales y luego hablamos por teléfono. Apenas me enteré que era ella obviamente la felicité y le di todo mi apoyo. Creo que e suna chica muy dulce que transmite mucho, tiene una linda sonrisa. Su esencia es mucho más importante que todo su físico.

¿Qué consejo le daría a Camila Diaz, su sucesora, la nueva Miss Perú Internacional 2023.

Voy a tratar de darle los mejores consejos para que, por fin, el Perú pueda tener esa corona.

Entiendo que acaba de fichar por Disney.

Bueno, hicimos una película hace poco en República Dominicana. Nos fuimos un grupo de actores peruanos a hacer una con esta producción netamente dominicana. Y no solo éramos actores, sino todo un equipo. Fuimos dirigidos por Ani Alva, una directora peruana, así que también fue un honor que me consideraran para ese proyecto. Fue mi primera vez haciendo una película, así que estoy muy ansiosa de ver el resultado. Fue una experiencia inolvidable para mí.

Pero ya había actuado antes.

De hecho yo empecé a actuar en el 2019 y para mí esto significa un cambio importante en mi carrera. Trabajo con Tondero. Ellos fueron los que me han conectado para este proyecto tan especial que va a ser distribuido por Star+ y Disney+. Y también se va a transmitir en cines.

¿De qué va la película?

Se llama ‘Bienvenidos al Paraíso’. Esta comedia romántica es mi primera película y también mi primer rol protagónico. Trata sobre mi matrimonio con Andrés Salas, un gran actor peruano. Es alguien admirado y es un placer poder ahora llamarlo mi amigo. También están en el elenco figuras como Katia Condos, Bruno Odar, Patricia Barreto, Franco Cabrera... Entonces, ya te imaginarás a todo ese elenco divertido. Mostramos algo del humor peruano. Creo que es una película para todo el público hispanohablante. Fue una experiencia extraordinaria. Ellos viajan, se casan y suceden un montón de eventos desafortunados. Y al final de eso se trata, de que luchamos por nuestro amor verdadero a pesar de todas las peripecias. Mostramos una historia de amor real.

Imagino que sigue evaluando próximos proyectos.

Sí, ya terminé de grabar de hecho. Y he estado haciendo castings para ciertas producciones aquí en en Lima. Todavía no hemos concluido nada. Pero de hecho, si sale algún otro proyecto, yo estaría feliz de continuar con la actuación. Estoy tomándome un poco de tiempo para mí para poder cerrar este capítulo con mi corona del Miss Perú. Y luego poder continuar con la actuación, que como te digo es lo que me encanta. Quiero empezar a desarrollarlo mucho más profesionalmente. Así que bueno, estoy abierta a nuevos proyectos, a nuevas cosas. De hecho me gusta mucho también hacer tele.

Bueno, interpretó una versión de la Cenicienta en la telenovela ‘Princesas’.

Sí, en el 2021 fui ‘Danielle’ en la telenovela de América Televisión. Y ahora estaré en la segunda parte de la telenovela que se llama ‘Brujas’. Aún no sale al aire pero es un proyecto increíble. Siento que fue una evolución muy grande para mí a nivel actoral, así que también estoy ansiosa por ver ese proyecto. La gente le tiene muchísimo cariño y yo también. Y no descarto volver a la ficción en la televisión. Feliz que vengan nuevos proyectos.

También participó en ‘Peru next top model’. Fue una de las más jóvenes.

Sí, fue hace muchísimo tiempo. Pero fue una vitrina increíble. Era una franquicia que se hacía en cada país. No gané el concurso pero pude empezar a conectarme. Mi participación fue solamente una temporada. Lamentablemente, no fue un programa exitoso. Creo que quizá para la época no estaban muy acostumbrados. Pero fue una vitrina excelente. Éramos chicas jóvenes con grandes sueños.

Su pareja está sus redes sociales. Es un personaje público.

Vamos tres años juntos. Convivimos, somos una pareja. Para mí él es como mi espejo. Somos muy similares en muchas cosas y nos complementamos en otras. Es mi compañero de vida. Estamos creciendo juntos. Tenemos un negocio juntos. Y hemos hablado de un futuro.