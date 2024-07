Tras la difusión de un informe que afirmaba que Lis Padilla había adquirido una nueva vivienda con el dinero que gana en TikTok, la popular influencer publicó un video para contar su verdad.

La creadora de contenido, que se volvió viral por su baile del tema ‘Son de amores’, se mostró incómoda por la información errónea difundida por un medio de comunicación y aclaró que no ha comprado ninguna casa nueva.

“No me he comprado ninguna casa gracias a ‘Son de Amores’. Gracias a Dios tengo mi casa en la Selva, no me he comprado otra casa. No me estoy haciendo millonaria”, explicó.

@lispadilla6 Dicen que me compre mi casa gracias al pum pum 🤔 ig: lispadillaoficial ♬ sonido original - lis padilla

Lis Padilla explicó que el video en cuestión, donde menciona haber comprado una casa, fue en realidad una broma sobre su deseo de tener una nueva vivienda.

“Yo hice un video. Yo tengo una amiga y ella tiene su casa y lo dije que me preste su casa para hacer un video, un contenido”, agregó.

En su video, Padilla también comentó sobre la realidad de sus ganancias en TikTok, explicando que los videos que realiza en la plataforma no le generan grandes ingresos.

“Todos los peruanos sabemos que TikTok no nos paga por contenido, pero cuando haces en vivo y las personas te donan regalitos, eso es ‘money’, pero si no te donan, no”, concluyó.





¿No le gustó? Autor de ‘Son de amores’ se pronuncia tras baile viral de Lis Padilla: “Es un descaro”

El baile viral de la canción ‘Son de amores’, de la ‘tiktoker’ peruana Lis Padilla, llegó hasta el propio autor de la canción, Lucas González.

El artista español, que integraba el grupo ‘Andy & Lucas’, decidió pronunciarse sobre la nueva versión de la canción interpretada por Pablo Vittar, que se viralizó en TikTok gracias al baile de Padill

González explicó que el tema fue escrito hace 20 años y, lejos de molestarse por la nueva versión, se mostró contento con la popularización de la canción. Incluso, se animó a realizar el baile viral.

“Voy a dejar el bailecito que tanto se ha popularizado en redes sociales. Esa música fue interpretada hace 20 años. El baile es un descaro. El baile es un descaro”, mencionó, destacando especialmente el paso de la pistola. “Eso ya es algo fuerte. Yo lo tengo taladrado en la mente”, dijo.





