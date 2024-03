Película peruana ‘Cuadrilátero’ en la selección oficial del Festival de Cine de Friburgo.

El prestigioso Festival Internacional de Cine de Friburgo en Suiza dio a conocer las doce películas seleccionadas para la Competencia Internacional de su 38.ª edición. Entre las elegidas está la cinta peruana Cuadrilátero, dirigida por Daniel Rodríguez Risco.

Fueron más de dos mil los largometrajes de todo el mundo los que aplicaron por lograr un espacio en el festival y el jurado conformado por importantes directores, productores y realizadores eligió a la cinta peruana protagonizada por Lizet Chávez (Adriana), Amil Mikati (Tomás), Gonzalo Molina (Alfredo), Valentina Saba (Lucía) y Fausto Molina (Felipe).

“Nos sentimos orgullosos de que Cuadrilátero tenga su estreno mundial en este prestigioso festival, que prioriza las producciones originales que estimulan la reflexión y el diálogo. Nuestra película, por su género híbrido y por salirse de los cánones de lo convencional, calza dentro de esta selección”, dijo Daniel Rodríguez Risco, que antes ha dirigido El acuarelista, El vientre, Siete semillas y, próximamente, La costurera.

El filme peruano competirá con películas como Arilllo de hombre muerto (México), Day tripper (China), La suprema (Colombia), Déserts (Marruecos, Francia, Alemania y Bélgica), Inshallah a boy (Arabia Saudita, Qatar, Francia y Egipto), Only the rivers (China), The monk and the gun (Bhutan, Francia, Taiwán, Estados Unidos, Hong Kong), entre otras.

El festival se realizará del 15 al 24 de marzo de 2024.

Sinopsis de Cuadrilátero

Adriana (Lizet Chávez) vive en perfecto orden con su esposo (Gonzalo Molina) y sus dos hijos (Valentina Saba y Fausto Molina), hasta que la llegada de su tercer hijo (Amil Mikati) provoca en ella un gran desequilibrio. En su mente solo caben cuatro. Los cinco miembros de la familia se enfrentan en un macabro juego de las sillas para ocupar uno de los cuatro espacios.

Cuadrilátero es una película sobre el comportamiento territorial de una familia humana, donde lo absurdo es tratado de manera cotidiana.

