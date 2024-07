“Islandia”, la nueva película peruana dirigida por Ina Mayushin, se acaba de estrenar en todos los cines nacionales. La cinta, basada en hechos reales, retrata la vida de una maestra que se encarga con el reto de enseñar a un pueblo remoto en la selva. Perú21 tuvo el placer de asistir a la función de prensa y obtener declaraciones de la directora.

En “Islandia” conocemos a Emilia (Claudia Solís) una maestra enviudada que, junto su hija pequeña Irina (Mariafe Vargas), viaja en rumbo al pueblo de Islandia, en el Amazonas, durante los años 50. Debido al bajo caudal, se quedan varadas en el remoto pueblo de Santos. Determinada a no tirar la toalla, Emilia en cambio se dedicará a enseñar a la población, a pesar de encontrar inicial resistencia.









La película pasó por varios cambios; yendo de un retrato histórico a una pieza ficticia, pero todavía inspirada por la valiente figura de su madre, una maestra ubicada en la selva peruana. Es la obra primeriza de Mayushin. “Sí, inicialmente se pensaba hacer la cinta un documental, pero fue cambiando a lo largo del tiempo, el cómo abordarlo. Al principio, el personaje principal, estaba ideado demasiado como una “heroína”, y aunque era un personaje fuerte, adelantado a su época, tendíamos mucho a fantasearla y exaltarla,” explica la directora. “Creo que es fundamental, a la hora del desarrollo, tomar distancia, no ser tan idealistas, ver que tenemos otras maneras, otras aristas,” añade.









La directora, Ina Mayushin, junto al elenco de "Islandia".





La película es notable por ser una historia de época, ambientada en el Perú de 1953. En gran parte, el tiempo se estableció para retratar con mayor exactitud la historia de su madre, pero también se quiso retratar los males de los tiempos; en específico, las dificultades y retos que se presentaban ante las mujeres. “En 1953, la mujer no tenía derecho a voto, hasta la educación era limitada. Solo llegaba a quinto de primaria, y de ahí se casaba y tenía hijos y ya dejaba de estudiar.” aclara. " De hecho mi madre empezó así y luego pudo sacarse el magisterio durante los veranos, cada año. Quise retratar esta época para hacer un paralelo con la realidad actual, que, lamentablemente, sigue ocurriendo en 2024.” Por ende, quiso retratar al personaje como un agente de cambio, que “despierta” al pueblo. Y Solís retrata esa determinación con pasión.

Una sorpresa grata es la pequeña Mariafe Vargas, que, siendo bastante joven, captura la atención en cada escena que participa. Es joven, y su mirada carga con ilusiones. Interpretar niños no siempre es un trabajo fácil, con varias sutilezas siendo perdidas para los jóvenes actores, pero Mariafe conlleva una espontaneidad y carisma natural, sin necesidad de anclarse a un guion. Se puede confirmar que el futuro de la nena está garantizado.









La película se filmó durante la pandemia en la selva, lo que presentó bastantes retos, no solo con el uso de la mascarilla. “Filmar en la selva es un reto en sí por el calor, la luz, los mosquitos; pero la pandemia añadió todos los elementos de protección: la mascarilla, el distanciamiento, la higiene...Tuvimos el apoyo de la Dirección de Salud de Ucayali para descartar pruebas,” comenta Mayushin. “Al ser también productora de la cinta, quise ser responsable, e insistí en que rodásemos una vez que tuviéramos la segunda dosis, que todo el equipo esté a salvo,” detalla.









Poster de película "Islandia".





Mayushin cree que, para mejorar la educación en el país, se debería impulsar educación, no solo enseñar el conocimiento global, sino que varíe. “No es lo mismo la educación en la costa, en la sierra o la selva. Aunque debemos aprender de manera universal, naturalmente, también podemos aprender desde nuestra cultura, de los elementos representativos de nuestra región, de la flora o fauna de la Amazonía para el niño del Amazonas. También sería maravilloso aprender una lengua originaria en nuestro currículum,” comenta Mayushin. “Vivimos en una interculturalidad, no estamos divorciados, nos complementamos. Lo que uno no sabe puede aportar al otro,” termina.









Es la primera obra de Ina Mayushin. Proveniente de Pucallpa, Mayushin se instruyó en Actuación, Comunicaciones Audiovisuales, y Guion Audiovisual. Ha ejercido como productora, guionista, directora, actriz, gestora cultural y docente universitaria de cine y teatro. “Islandia” ganó premio al proyecto de largometraje de ficción exclusivo para regiones del Ministerio de Cultura - DAFO 2017. En abril de 2023 se estrenó en el 14e Festival de Cinéma Péruvien de Paris. Cuando todavía estaba desarrollándose, el proyecto fue seleccionado a diferentes talleres y laboratorios como los festivales de Huelva, Manaus y Guadalajara.

También es la directora general de la empresa productora cinematográfica La Churunga Films EIRL, además de fundadora de NUNA, la Asociación de Directoras y Guionistas del Cine y el Audiovisual del Perú.





