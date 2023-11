La escritora Carolina Aspíllaga lanzó su primera novela bajo el sello de Batiscafo Editores titulada ‘Olivia quiere dormir’, una historia que relata la vida de Olivia mientras lucha con un problema de insomnio que la lleva a lugares impensados, dejando atrás a su familia y círculo social. Esta novela toca temas como la salud menta y cómo la sociedad puede afectarla sin darnos cuenta de sus efectos.

“La novela gira en torno a Olivia, quien tiene el problema de no poder dormir y ha experimentado con píldoras, psicoterapia, medicina alternativa; nada funciona. Entonces decide una búsqueda en plantas y ayahuasca, iniciando una aventura en el Cusco en donde se enamora de un chamán israelí, abandonando a su familia. Llega a esta comunidad de colonos que resulta ser más perturbadora de lo que aparenta”, nos explica Carolina.

Sin embargo, la novela tiene más líneas narrativas importantes, una de ellas es la del hermano de nuestra protagonista, Daniel, quien a modo de recuerdos, retrata el hecho de ser homosexual en los años 90. Esto, de alguna forma, causa un efecto en Olivia, algo que ella misma desconoce y descubrirá a lo largo de su aventura.

“Hay una crítica a la sociedad que asfixia a Olivia y Daniel, cada uno en su tiempo y de maneras distintas pero siempre con el ‘¿qué dirán?’”, recalca la escritora, a quien tuvimos el agrado de entrevistar.

Carolina Aspíllaga presentó su libro el pasado 25 de noviembre.

¿En qué se basó la novela?

Nace de mi propio problema para dormir y de la búsqueda por solucionarlo, primero en el mundo de las plantas y luego en el ayahuasca. Luego viajé a Cusco a probar estos métodos, ahí conocí a muchas personas y escuché diversas historias. La novela es una recopilación de historias de este tipo, de mi vivencia personal y de ficción, evidentemente.





¿Cómo fue la experiencia de la primera novela?

Años antes de empezar con el libro empecé a trabajar como ghost writer para la editorial Planeta, haciendo libros comerciales en los que no figura mi nombre. Ahí fue que me animé a meterme a un curso de novela y cuento con Batiscafo y empecé a trabajar esta novela en estas clases, entonces seguía trabajando y continuando con mi novela. No es fácil, requiere de mucha disciplina.





¿Qué cosas nuevas aprendiste en este proceso?

Soy periodista de profesión y siempre he estado escribiendo, pero libros comerciales. Hay muchas cosas que aprendí mientras hacía la novela que no sabía, como temas de lenguaje y su uso y el que más destaco es el de mostrar cómo son los personajes sin decirlo, creo que es es el reto más difícil, tener un personaje y querer describirlo, pero con acciones. Este fue el reto más grande. Luego obviamente armar la trama, la continuidad y el crecimiento de los personajes, su relevancia, los que aparecen y desaparecen. Fue una gran experiencia.

Javier Arévalo, editor de Batiscafo, habla sobre el libro de Carolina Aspíllaga.

¿Cómo llegó la inspiración?

Creo que se dio más por el hecho de que había algo que hace muchos años yo quería contar y está un poco detrás de toda esta aventura de Olivia y siempre supe que la quería contar, pero no encontraba la manera, hasta que surgió la oportunidad y las circunstancias para crear esta ficción. A raíz de la odisea cusqueña que tuve fue que encontré la inspiración para poder narrar lo que hace tiempo quería contar.





¿La salud mental es un tema que te gusten tocar?

Sí, tiene que ver con ello, porque la salud mental de Olivia y su hermano, cómo eran concebidos en años pasados, cómo se trataba de ocultar todos los problemas y mostrar una felicidad quizá no tan cierta. Esta gente termina pasando por cosas en el futuro a causa de arrastrar este tipo de cosas del pasado, como el insomnio y otros problemas en la salud mental.





¿Tienes algún referente del mundo de la literatura?

Una de mis inspiraciones fue la novela ‘Un hombre’ de Oriana Fallaci, que lo dedica a su expareja, que era un político asesinado y se lo dedica a él, y el personaje de Daniel está en segunda persona tal como él, es una referencia que tomé de ese libro, que es como alguien que le dice a Daniel, lo que piensa, lo que siente, y le da otro matiz. Fue eso lo que creo que más influyó en el relato.





