A sus 25 años, el actor José Miguel Argüelles, quien interpreta a ‘Cristóbal’ en ‘Papá en apuros’, tiene los pies en la tierra y sabe valorar las oportunidades que le llegan. En entrevista con Perú21 contó las similitudes y diferencias con su personaje y cuánto le costó obtener el papel que lo ha hecho conocido. Además, se animó a darle un consejo a todos aquellos que quieren dedicarse a la actuación.

¿Qué es lo que más destacas de tu participación en ‘Papá en apuros’?

Ha sido algo bastante grande, he tenido la oportunidad de trabajar al lado de actores que he admirado mucho. He aprendido mucho de ellos y de la Marina también, que es algo que nunca creí que iba a llegar a mi vida. Eso me permitió conocer desde adentro el mundo de la Marina de Guerra del Perú. Se trabaja bastante cómo en producciones así de grandes.

¿Los hicieron nadar muy temprano como parte de la preparación en la Escuela Naval?

Sí, en la Marina nos hicieron una inducción. Fuimos a la escuela con Joaquín, con Jano y con Rodrigo Sánchez Patiño y estuvimos ahí un par de días. Nos asignaron cadetes de cuarto año que nos enseñaron todo el lugar, los protocolos, estuvimos en un simulador de buques de guerra. Fue algo alucinante. Nadamos en la mañana. Nos hicieron correr por La Punta y luego nos metimos al mar. También nos hicieron disparar. Aprendimos un montón. Si nosotros no íbamos a la escuela, no hubiéramos podido preparar los personajes que interpretamos, porque ahí hay muchos protocolos y rutinas.

¿Qué fue lo más difícil de este proceso?

Yo creo que los protocolos ha sido lo más complejo. Cómo saludar cuando entra un superior a la habitación, tienes que esperar a que ellos bajen la mano. A veces tienes que pedir permiso para hablar. Ahora, en cuanto al personaje, yo creo que lo más complejo fue tratar de llevarlo por el lado de que Cristóbal es un chico bueno, de su casa, honesto, porque en una primera lectura cualquiera podría pensar que es un pituco atorrante, pero sí, tal vez es un poquito ‘gilero’, jugador. Está conociendo el amor y comete errores. Discernir entre esos dos ámbitos fue un reto a lo largo de la de la novela.

¿Te sentiste identificado con tu personaje en algún momento?

Yo creo que cada personaje finalmente tiene una esencia de nosotros. Creo que Cristóbal sí tiene bastante de mí. Yo también trabajo, siempre tengo presente la honestidad, pero nunca me ha pasado algo como a él de terminar con alguien y luego ir con otra chica. Sí me puedo comparar en querer superarse cada día, él quiere salir adelante. Pero en cuanto a carácter, yo soy todo lo contrario, soy un poco loco, espontáneo, muy afectivo y carismático. Yo no tengo casi vergüenza,

¿Te ha tocado asumir responsabilidades similares a las de Cristóbal?

En lo familiar, no tanto. Diría que incluso ha sido lo contrario, he sido protegido. Yo soy el menor y cuando tenía 14 años, mi padre falleció. En esa en esa etapa, me hubiera gustado estar más presente porque cuando pasó eso estuve muy desconectado, creo que era una especie de protección ante lo que estaba sucediendo. Ahí estuvieron mi mamá y mi hermana, siempre para para cuidarme.

¿Cómo fueron tus inicios en la actuación?

Empecé a actuar el 2017. Casualmente, estudiaba comunicaciones en la Usil, pero no terminé por temas económicos. Cuando salgo de la universidad, ya me había metido a talleres de actuación porque una amiga me llevó a un casting de publicidad y a partir de ahí me interesó estar frente a cámaras. Me dediqué a actuar, pero también a hacer un montón de cosas porque muchas veces no salían trabajos de actuación. Estuve trabajando por varios años en limpieza de áreas comunes de un edificio, escaleras. También vendí alfajores, siempre me recurseaba de varias formas y cuando salían cosas de actuación las tomaba y las abrazaba. Trabajé en Chili’s, hice delivery en bicicleta. Durante todo este tiempo he sabido recursearme. Ahora, gracias a la novela que tiene exposición muy grande, se me abren más oportunidades. Para actuar, se necesita un montón de persistencia, precisamente por eso. Va a haber momentos en que haya huecos, al menos cuando empiezas, y es muy complicado porque no siempre hay trabajo. Conozco un montón de personajes que están un tiempo y como no agarran algo grande, se van. Yo me demoré 7 años en conseguir esto y he hecho miles de otras cosas, pero seguí en esto porque me gustaba.

¿Recibes muchos comentarios en la calle?

Es lindo porque en la calle se recibe mucho cariño, nunca me han dicho infiel ni algo negativo, más bien me hablan de mi papel. Me sorprende mucho y me causa mucha alegría que la gente pueda pasar un momento ameno con su familia.

¿Qué proyectos tienes para este año?

Estaré en una obra de teatro en la Universidad de Lima ahora se llama ‘Boys’, que se estrena el 9 de mayo. Además, estoy pasando castings para proyectos televisivos. Moviendo mis redes y esperando que lo que venga después sea todavía mejor.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO