A sus 57 años, Olga Tañón es conocida en todo el continente por la energía, carisma y swing que le pone a sus canciones. Diversas generaciones han bailado con “Muchacho malo”, los más románticos han coreado “Cómo olvidar”, y “Es mentiroso” se ha vuelto un himno. Este 17 de febrero, la ‘Mujer de Fuego’ llegará al Perú para presentarse en el All Music Fest 2, que se realizará en el Estadio Nacional.

Este 17 de febrero te presentarás en el Estadio Nacional, ¿cómo van los preparativos para el reencuentro con tu público peruano?

Yo estoy muy feliz porque voy a estar también con un montón de compañeros que tanto admiro y que estarán en el festival y el show va a estar muy bueno. Cada que vamos, nos tratan tan divino y me da mucha gracia porque a mí me gusta mucho la cocina y cuando voy a Perú, inclusive, recibo papelitos con recetas. Los peruanos son chulísimos.

¿Está en tus planes hacer alguna colaboración con artistas peruanos?

Sí, yo tengo en lista hacer una colaboración con Daniela Darcourt y con la maravillosa maestra de todos nosotros, Eva Ayllón. Yo quisiera también hacer algo con Mimi y Tony Succar porque me encanta el tipo de relación que tienen, así que estoy tratando de hacer algo con ellos. En cuanto a instrumentos peruanos, yo tengo cajones peruanos, uno comprado y otro regalado por Eva Ayllón hace muchísimos años.

Este 22 de febrero recibirás el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, que es otorgado a los artistas que tienen un gran legado musical y han sido pioneros en su género. ¿Cómo tomas este reconocimiento?

Sí, estoy muy contenta. ¿Sabes?, yo digo que mi carrera básicamente nació desde que nacieron los premios Lo Nuestro y yo estoy más que feliz, superagradecida con el premio a la excelencia musical, premio que se le da a tanta gente importante. Yo lo voy a recibir con mucha humildad y con un agradecimiento impresionante porque me tomaron en cuenta.

Eres conocida como la ‘Mujer de Fuego’, ¿qué tanto de esa imagen hay en tu vida cotidiana?

Con la familia y los amigos soy bastante de fuego porque es como que yo nací con ese chip de fuego metido por dentro. Soy bastante efusiva todo el día, inclusive mis hijos me dicen “mamá, cálmate, cálmate, está todo bien”, pero yo soy naturalmente así.

Tienes más de 30 años de carrera artística, ¿ha sido difícil mantenerte vigente y seguir conectando con el público?

Mira, yo creo que para tener conexión con el público, primero tienes que ser tú. Gracias a Dios que yo he tenido fans bien chéveres, que han sabido que yo no soy una cantante muy inventada, porque hay artistas que son personas completamente diferentes a lo que presentan en los shows. Yo creo que eso da más trabajo. Lo importante es seguir escuchando lo que el público quiere y aunque tú varíes un poco el sonido de tu música, no tienes que claudicar en tus principios. Por ejemplo, la gente me decía “¿cuándo vas a hacer un tema urbano?”, pero yo ya tengo un tema urbano grabado hace 20 años, que es “Cuando tú no estás”, eso es un reggaeton. Uno también puede hacer cosas nuevas.

Hablando de innovación, ¿te animarías a hacer música con inteligencia artificial?

No, mientras Dios me dé garganta, no me interesa hacer cosas con inteligencia artificial. Para qué usarla cuando una persona está viva, ¿para qué entonces robarle la voz a esa persona?

¿Qué opinas del autotune, tan usado hoy?

Es un ‘superayudín’ (risas). Es una ayuda para quienes no son muy afortunados a nivel vocal, pero si el público lo acepta, yo no tengo problemas con quienes lo utilizan. Hay muchos artistas que se pelean por eso. Al principio yo me preguntaba por qué lo usaban. Inclusive, una vez yo estaba cantando y me dicen “vamos a usar esto”, y yo no podía hacer vibrar mi voz. Entonces, le dije “¿para qué me pones eso? Sácame esa vaina, que no, esto no me gusta a mí”. O sea, también me han tratado de imponer el autotune para usarlo y no me ha interesado.

¿Cuál consideras que ha sido el momento más memorable de toda tu carrera?

Mi papá siempre me decía que hay que ser agradecidos y yo he tenido muchos momentos maravillosos, no solamente llenando lugares que en mi vida pensé llenar, como estadios. Ahora es como una competencia el llenar estadios, pero hace 30 años yo ya llenaba estadios. También creo que momentos memorables siempre serán cuando te presentes en una tarima y tengas gente que todavía coree tus canciones y que le guste tu música. Por ejemplo, “Es mentiroso” tiene casi 30 años y aún hay gente que me dice “mi mamá pone tu canción del mentiroso para limpiar la casa”.

¿En quién está inspirado “Es mentiroso”?

La escribió un compositor puertorriqueño, que me dijo que en la placita de Santurce estaba escuchando a dos señoras mayores. Decían las mismas palabras de la canción: “no te dejes engañar, por lo que parece hermoso, el amor no es solo sexo”. Fue supercómico porque esas mujeres a lo mejor ni se piensan que gracias a ese chisme se hizo una canción tan exitosa.

¿Has tenido muchos mentirosos en tu vida?

No, fíjate que no, pero yo creo que todo el mundo miente. Todos los días te encuentras con mentirosos y mentirosas, pero hay niveles y mentiras piadosas. Y a veces hay gente que quiere que tú le mientas.





AUTOFICHA

Olga Tañón nació en Santurce, Puerto Rico, el 13 de abril del año 1967. Ha obtenido dos veces el Grammy y cuatro veces el Grammy Latino. Además, ha ganado 31 veces los Premios Lo Nuestro, entre otros innumerables galardones que reconocen su trayectoria.

La cantante, que ha vendido más de 5 millones de copias en todo el mundo, se presentará este 17 de febrero en la segunda edición del All Music Fest, que se realizará en el Estadio Nacional. Las entradas están a la venta a través de la plataforma Teleticket.

‘La Mujer de Fuego’ compartirá escenario con Victor Manuelle, Chencho Corleone, De La Ghetto, Jowell y Randy, Ñengo Flow, Khriz y Angel, Kevin Roldán, Elvis Crespo y Tito Nieves. En 2023 publicó el álbum Tañón con más power, con versiones actualizadas de canciones como “Tesoro mío”.





