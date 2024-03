Obra teatral: ¿Por qué no debemos perdernos ‘La vida en otros planetas’?

Dos profesores lo dicen.

“Magnífica obra. He sido maestro de arte en Oyón, he visitado comunidades cercanas a esa provincia y me sentí bastante conmovido y con cierta bronca de que no podamos hacer ‘alguito más’”.

“Soy docente de colegio público y al ver la obra mi mirada hacia mis estudiantes cambió. Y ellos demostraron tanta gratitud que me sorprendió. Sería maravilloso una alianza con el ministerio para que la mayor cantidad de docentes sean sensibilizados. A pesar de las limitaciones del sistema, la educación puede mejorar cuando el docente mejora”.

Dos testimonios encontrados en las redes sociales, de los usuarios Luis Ángel y Alina Sánchez, respectivamente. Dos señales de que no debemos perdernos ‘La vida en otros planetas’, la obra de teatro documental escrita y dirigida por Mariana de Althaus. “Una obra que, precisamente, plantea preguntas y críticas a las políticas públicas relacionadas con el sistema educativo peruano”, explica la autora.

‘La vida en otros planetas’, días atrás, se exhibió en el Gran Teatro Nacional para celebrar el inicio de una nueva edición del Festival de Artes Escénicas (FAE) y esta semana entrará en su segunda temporada de solo doce funciones. Del jueves 7 al domingo 24 de marzo, en el Auditorio del ICPNA Lima Centro (Jr. Cusco 446). Los jueves y viernes, a las 7 p.m.; sábado y domingo, a las 6 p.m. Las entradas pueden adquirirse en Joinnus.

“Inspirada en el libro ‘Desde el corazón de la educación rural’, de Daniela Rotalde y las historias de profesoras de escuelas rurales que presenta, Mariana de Althaus nos hace viajar por las brechas de la educación para acercarnos a la realidad educativa del país, compartiendo las emociones, la inocencia, los sueños y frustraciones que viven los profesores y las infancias en el Perú”, explica la nota de prensa.

¿Por qué somos un país que exige a sus profesores convertirse en héroes para sacar a los niños invisibles de la condena de la pobreza? ¿Hasta cuándo vamos a seguir empujando ingenuamente la apuesta por el progreso desatendiendo la educación? Son preguntas que propone la obra producida por el ICPNA.

Para el dramaturgo Alonso Alegría, estamos frente a una obra de arte. “Cumple todas las tareas del teatro: nos hace sentir y pensar y nos entretiene sin distraernos. Y nos deja una tarea. Vayan a verla”, señala.

La obra cuenta con las actuaciones de Alaín Salinas, Conny Betzabé, Godo Lozano, Herbert Corimanya, Marisol Mamani y Muriel García.

