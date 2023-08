De todas las flores ha sido el viaje musical más íntimo en la carrera de Natalia Lafourcade (Ciudad de México, 1984). Un disco tan especial que la artista mexicana decidió narrar cómo fue el proceso creativo en un podcast documental y un libro. Sobre ello y su regreso a Lima nos cuenta a pocas horas de su concierto de este domingo.

-¿Cómo ha sido volver a los escenarios con este nuevo disco?

Una explosión de amor, de energía de la gente, energía mía también. Me di cuenta de que extrañaba mucho tocar y estar en un escenario. He sentido mucha gratitud y me doy cuenta de que existe una relación con el público, una complicidad. Es como un abrazo, como cuando ves a un amigo después de muchos años y dices: “¡Qué gusto verte!

-Al principio del podcast se sienten muchos nervios de empezar un nuevo proyecto, ¿fue un poco así?

Todos los nervios que te puedas imaginar. Creo que es muy importante que la gente sepa esta parte de nuestra historia, por eso para mí fue muy hermoso hacer el podcast y también el libro. Ha implicado un esfuerzo abismal. Honestamente, no sé si lo voy a volver a hacer, por lo menos no pronto, pero para mí sí era importante contar el proceso. Y es que no es humanamente posible que no dé miedo y que uno no se sienta frágil en un punto. Pero también te sientes viva, pienso que uno tiene que traspasar esas barreras del miedo, barreras que a veces uno mismo se pone y es increíble cuando dices: “mira todo lo que pude sobrepasar y aquí está mi proyecto”.

-En el documental también nos cuentas sobre tu viaje a Cusco y tu encuentro con la montaña Ausangate.

Sí, Perú fue una gran inspiración y efectivamente lo cuento en uno de los podcast. La montaña de Perú (Ausangate) me alivió, me sanó, me dio tantas cosas, entre ellas canciones, y ahora me toca volver a esa tierra a devolver esas canciones que nacieron ahí. Para mí es maravilloso, estoy muy feliz de regresar al Perú.

-Entre tu segundo disco Hu hu hu y el tercero Hasta la raíz hubo 6 años de diferencia. Ahora pasaron 7 años para que salga De todas las flores. ¿Hubo algunas diferencias en los procesos?

Quizás esos mis ciclos, creo que te podría decir desde ahorita que si vuelvo a grabar un disco en un año, ese disco no va a ser así de personal como en su momento lo fueron cada uno de esos discos, sería un disco en otros matices, pero no creo que salga un disco con ese nivel de intimidad. Para mí no sucede tan sencillo la exploración y el viaje interno. Hace poco me preguntaron: “¿Qué sigue?, ¿con quién vas a colaborar? Y no sé qué viene. Viene la vida y la inspiración viene de vivir cosas, y mi vida ahora mismo es la gira.

