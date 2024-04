Jorge Luis Larrabure Iglesias ha recorrido el mundo gracias a la magia. A los 6 años, quedó encandilado con este arte luego de que su abuelita Julieta desapareciera uno de sus juguetes. A los 7 años, al ver un show de magia en televisión, supo que quería dedicarse a esto para toda la vida. Veinticinco años después, pudo cumplir su sueño de presentarse en The Magic Castle de Hollywood. Ahora presenta su show ‘Ilusión, magia más allá de la realidad’, en el Centro Cultural de la Universidad de Lima, de jueves a sábados, hasta el 20 de abril.





¿Cuánto tiempo te tomó prepararte para este show?

Alrededor de un año. El objetivo es hacer que la gente viva experiencias distintas, que vengan en familia y a disfrutar un momento agradable. Es un show único en el país. Tiene efectos únicos en una estructura única. Siempre los shows de magia son presentados como un popurrí de circo, con truco tras truco, pero no hay una historia, no hay un mensaje; aquí tratamos de que desde el inicio hasta el final todo se vaya hilando y tejiendo de tal forma que se logre algo especial.

Has colaborado con famosos magos. Cuéntanos un poco sobre eso.

Sí, a través de mi carrera he podido colaborar mucho con David Copperfield, con Penn & Teller. En fin, con muchísimos magos importantes de la industria a nivel mundial. He creado efectos para ellos por encargo. Algunos me han pedido que les diseñe cosas específicas, otros han gustado de alguno de mis inventos ya existentes y los utilizan en sus shows. Hay muchos magos que utilizan mis efectos en redes sociales, por ejemplo, para atraer público. Estoy muy contento por eso, porque es una etapa que descubrí hace 15 años y en la que estoy abocado.

¿Cuántos inventos registrados tienes?

A la fecha, son más de 70 inventos registrados a través de una búsqueda disciplinada en la que trabajo mucho todas las semanas y todos los días con el equipo creativo para que las ideas locas que tengo se pueden plasmar de alguna manera. Justamente mis espectáculos y el teatro como tal son parte de mi laboratorio, son parte de mi ensayo, de mi prueba con el público real, para ver si las cosas funcionan.

El mago George presenta su show ‘Ilusión, magia más allá de la realidad’, en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. (Foto: difusión)





¿Cuánto tiempo duró tu preparación?

Van 28 años y sigo trabajando en ello; o sea, nunca hay un momento final. El día que crees que sabes todo, pues no sabes nada. Además, hay que manejarlo siempre con mucha humildad y se debe seguir trabajando.

¿Cuál ha sido la reacción del público más sorprendente que has visto?

La mayor recompensa del mago no es el aplauso, es el asombro. Entonces, si la gente al final o en medio del espectáculo se sorprende y comenta “¿lo viste?, ¿cómo lo hizo?”, ese es mi premio absoluto. Si lo logro una vez en todo el show, es suficiente para mí si he podido captar tu atención y asombrarte.

¿Qué opinas acerca de los magos que revelan sus secretos? ¿Lo harías?

No. Me parece que hay maneras más inteligentes de ganar seguidores y la gran mayoría que es tendencia en redes sociales, en Tik Tok, en Instagram, y que sale con alguien al lado que le malogra los trucos o que le mete una cachetada, a mí me parece un insulto a este arte milenario, que tiene no solamente más de 5,000 años de antigüedad, sino que tiene personajes muy importantes en la historia, como Jean Eugène Robert-Houdin, que han detenido una guerra gracias a un truco de magia, por ejemplo, en Francia. La historia de la magia es muy rica porque ha habido personajes muy importantes, no solamente magos, sino también personas del mundo de la política, del espectáculo, etcétera, relacionados a la magia. Creo que la magia como arte merece un lugar mejor en el que no se expongan sus secretos.

¿También haces hipnosis?

Sí, me tomó varios años, pero este es el primer espectáculo en el que la hago abiertamente. Por lo general, la hipnosis siempre estuvo reservada para mi círculo amical, para reuniones sociales. Siempre estuve, digamos, en diferentes caminos, pero cada año busco algo completamente diferente. No quería hacer un show con una caja donde salga un conejo, donde corto una chica por la mitad. Lo he hecho, me encanta, pero quería traer una propuesta que sea completamente distinta a lo que hay como oferta no solo en Perú, sino también afuera.

¿Cuál es el pedido más común que la gente te hace como mago?

Los más clásicos son los pedidos para que les transforme un billete de 10 en uno de 100. También me piden que les baje de peso y el más común que hacen los hombres es “desaparece a mi suegra” (risas). Siempre me dicen ese tipo de cosas.

¿Consideras que la magia podría ayudar de alguna manera a nuestra sociedad?

Mientras exista la capacidad de soñar con lo imposible, la magia tiene un lugar. En el caso del Perú, yo creo que la magia es un arte muy positivo, no solo para los niños, sino también para los adultos, porque es motivacional y eso es algo que necesitamos mucho en el Perú. Necesitamos que haya personas que nos muestren un camino distinto. Desde mi humilde ventana trato de mostrar cosas imposibles que generen asombro, pero siempre hay un mensaje de paz. La magia como arte al Perú aporta significativamente porque le hace a la gente entender que no todo está descubierto, no todo está hecho y tenemos capacidad para inventarnos o reinventarnos. El mensaje detrás de la magia es que todo se puede.

El mago George es uno de los ilusionistas más reconocidos del Perú. (Foto: difusión)









