Llega la obra “Apuntes Americanos”, una coproducción Estadounidense y Peruana

La Alianza Francesa de Lima presenta la obra “Apuntes Americanos”, escrita por Roxana Barba. Es una coproducción con el apoyo de Knight Foundation de Miami, Florida (Estados Unidos) y Correlación Contemporánea en Lima, Perú. Tendrá 6 funciones a partir del 16 de junio.

“Es una obra que usa un formato multidisciplinario contemporáneo, mezclando danza-teatro, lo digital y lo virtual para llamar al pasado y al futuro, abriendo espacios de imaginación”, comentó la directora Roxana Barba. “Es una especie de ejercicio arqueológico decolonial que propone activar la memoria ancestral de la que provenimos y permitirnos apoderarnos de nuestro futuro”, dice Roxana Barba

Las fechas exactas son: 16, 17, 19, 23, 24 y 25 de junio, jueves y viernes, 8:00 pm.; y sábados y domingos, 7:00 p.m. Las entradas se podrán adquirir en Joinnus en preventa general a partir de 25 soles y 2 entradas por 35 soles (hasta el 16 de junio), y luego la entrada general: 35 soles / Estudiantes y jubilados: 25 soles / Estudiantes AF y UPC: 20 soles.

“Apuntes americanos” pone énfasis en las ficciones construidas por los viajeros franceses del siglo XIX y la arqueología como proceso simbólico de búsqueda identidad cultural.

El elenco es conformado por Roxana Barba, Briana Méndez, Fabián Medina, Dayna Maldonado y Mónica Silva a través de una performance y paisajes de realidad virtual, pretenden reimaginar la cosmovisión e iconografía ancestral.

Barba explica: que esta obra nació de sus propios cuestionamientos a raíz de una investigación artística que inició en el 2020 de la iconografía y los saberes ancestrales Peruanos.

“La investigación me fue llevando por una especie de enredadera interminable que se interconectaba de maneras asombrosas. Esto sucedió durante la pandemia y se volvió mi fuente de sosiego porque lograba interrelacionar mitos con arte, historia, cosmos, consciencia colectiva, relaciones multiespecie y espíritu”, explicó la artista.

La investigación también la llevó a conocer al artista Marco Herrera, a través de una residencia artística muy especial que él organiza con Correlación Contemporánea, donde conoció a arqueólogos, artistas educadores y gestores que usan la historia, lo social, el arte y la ciencia para formar comunidad en el Perú.

“A partir de esta experiencia nos planteamos imaginarnos cómo estos objetos-seres del pasado se reencuentran en el futuro, haciendo una especie de ensayo de repatriación pero en un plano futurista, místico y no lineal”. comentó Barba.

Sobre Roxana Barba

Roxana Barba (Lima, Perú,1976) Peruana graduada en Danza con Honores de la New World School of the Arts (Miami, Florida) en 1998.

Tiene un acercamiento gestual y un tanto surreal que explora universos míticos, la memoria y relaciones simbióticas en su arte.

Su trabajo ha sido presentado en Miami Light Project, Perez Art Museum, South Florida PBS, entre otros. En el 2020, recibió apoyo del Knight Foundation para emprender un trabajo de investigación artística relacionado a la iconografía ancestral peruana, del cual provienen sus obras más recientes.

Barba se graduó en Danza del New World School of the Arts en Miami en 1998 luego de cursar el primer año de estudios de la Licenciatura en Arte en la PUCP. Vive y trabaja en Miami.

