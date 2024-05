Otras formas de marketing

Para vender no solo hay que pensar en el bolsillo del consumidor, también en su corazón. En su libro Cupido también vende, Randhy Balcázar Effio plantea una visión del marketing que va más allá del precio y rentabilidad. Según explica, es necesario conectar emocionalmente con los clientes y mantener un vínculo a largo plazo, como si se tratara de una relación de pareja.

Esta actitud, dice Balcázar, debe utilizarse desde el primer contacto con el público comprador, al captar su atención con un mensaje persuasivo, como si fuera un flechazo a primera vista. El trabajo no termina ahí: debe haber una comunicación constante y ofrecerle beneficios para que la relación con la marca se refuerce.

“Si tratas al cliente como una transacción económica, hay un problema. Si solo te sonrío cuando me compras y si no lo haces te ignoro, entonces no hay un verdadero interés en tu público”, agrega el experto.

En esta publicación, editada por Mesa Redonda, se encontrará una metodología detallada para desarrollar estrategias de comunicación que generen valor para la empresa y sus potenciales clientes.

“Es importante la parte rentable de los negocios, pero no puedo pedir fidelidad a una marca si no le aportamos algo a su vida, algo más que solo un producto. Hay que brindarle una experiencia valiosa y una conexión emocional”, señala Balcázar.









FOCO EN LA EDUCACIÓN

¿Cómo potenciar la calidad de una escuela desde la comunicación efectiva? En el libro Marketing educativo para colegios privados (Mesa Redonda, 2024), José Romero Vela explora este camino y rompe con el paradigma de que no es necesario saber vender en este sector.

“El marketing educativo es necesario para ser más competitivos, y a la larga tener una organización solvente, tanto en lo económico como en la reputación”, explica.

La clave en este proceso, según el especialista, es generar valor como organización. Eso implica identificar aquellos aspectos en la cultura y filosofía del colegio que te hacen único frente a los grupos de interés.

“Hay que trabajar con las experiencias de quienes participan en la institución, fortalecer su vínculo y atrevernos a hacer cosas diferentes para captar nuevos públicos”, indica. Romero también explica que las estrategias no solo deben centrarse en promover nuevas matrículas: lo esencial es impactar desde “la trascendencia educativa de una institución”.

Esta publicación está enfocada a directores, líderes educativos, comunicadores y educadores que busquen herramientas para potenciar la imagen de un colegio y posicionarlo ante su comunidad y el público exterior. Un mensaje bien pensado también contribuye a innovar en la educación.





DATOS

- El libro de Balcázar se vende en las Librerías Crisol y en la página web de Mesa Redonda.

- El libro de Romero está disponible en las librerías Tumacro, Sur y El Virrey.

- Más información en: www.editorialmesaredonda.com