Escribir siempre será un acto de decisión. Y Juan José Roca Rey lo sabe. Si bien durante los últimos años construyó una prometedora carrera como ingeniero, no pudo alejarse nunca de su principal pasión: la escritura. A los 32 años, y luego de lanzar un poemario, se prepara para publicar su primera novela por entregas en Perú21, que de esta forma inaugura un espacio para que jóvenes talentos puedan publicar sus creaciones de forma periódica.

-Con una carrera en la Ingeniería, ¿de dónde nace ese interés por la literatura?

Comienza hace mucho tiempo, de niño, cuando en el colegio nos regalaron unas libretitas para apuntar cosas en el día a día. En mi vida he pasado por varias etapas, pero siempre mantenía el ejercicio de escritura. A veces me mantenía escribiendo letras para canciones, otras veces cuentos cortos, poemas. Luego se me dio la oportunidad de recopilar los poemas que trabajé durante los últimos cinco años.

-¿En qué momento llega Un disparo al aire, tu primer poemario?

Durante el inicio de la pandemia me lancé a colgar el poemario en una versión digital, para que amigos y familiares puedan leerlo y, sobre todo, me puedan corregir. Posteriormente autogestioné un pequeño número en versión impresa, y se acabaron todos. Ahora, en la primera semana de agosto, se publicará a través de la editorial Caja Negra.

-¿Cómo definirías tu escritura?

Lo que trato de hacer es algo que yo creo que se perdió hace tiempo, que los libros sean para todo el mundo. Hay lectores y no lectores, yo me inclino más hacia los segundos (aunque tengo a ambos de público). Busco no abrumar a la persona que lo lea, no tener ni una palabra de más y tratar de que con pocas palabras se puedan describir sentimientos y cosas con las que todo el mundo se identifique. Como escritores de cabecera siempre están Charles Bukowski, además de Mario Vargas Llosa, Jaime Bayly, también Julio Ramón Ribeyro. Por ahora estoy leyendo a una joven poeta española, Irene Domingo, y a Antonella Carbajal, que es peruana.

-Y ahora llega la publicación de una novela a través de un formato por entregas.

Se titula La escala de colores entre el cielo y el infierno. La obra está situada en Lima. Se centra en una persona que se encuentra en un círculo vicioso a raíz de cosas del pasado, por un romance que se ha ido construyendo y destruyendo a medida que pasa el tiempo. Al final, lo que busca es la autosuperación y un camino que no lo lleve al inicio de este círculo. A medida que pasa la novela, toca fondo muchas veces, pero al final él sabe que necesita algo más. Cada sábado se publicará un capítulo.

-¿Qué te permite escribir en este formato? ¿Con qué retos te has topado?

Es diferente. Normalmente, cuando tienes una novela, no tienes un tamaño exacto para escribir, pero no he tenido muchos problemas. He visto los lunes a Jaime Bayly escribiendo sus cuentos cortos, también en algún momento Renato Cisneros entregaba periódicamente sus escritos (…). El formato no se aleja mucho de la realidad. Puede cambiar un poco la percepción a medida que haya más proyectos de este tipo. El periódico no solo son temas políticos y de noticias, es también un espacio para la literatura y el arte. Últimamente se ha distanciado un poco la persona con lo artístico.





DATO

-La escala de colores entre el cielo y el infierno se empezará a publicar este sábado 25 en Perú21 y llegará ilustrada por Mechaín.

Juan José Roca Rey 21-07

