Los músicos de la Orquesta Juvenil Sinfonía por el Perú –organización sin fines de lucro liderada por el tenor peruano Juan Diego Flórez– vivirán una de las experiencias más importantes de su vida artística. Después de tantos años de preparación, por primera vez realizarán una gira internacional por Europa, siempre acompañados por su reconocido mentor. Se trata de 76 jóvenes de 14 a 25 años que partieron el sábado al Viejo Continente para presentarse en tres de los festivales más prestigiosos del mundo de la sinfónica.

El primer concierto será en el Festival de Salzburgo (Austria) el próximo domingo 28. El segundo en el Festival Menuhin, en la ciudad de Gstaad, en Suiza, el miércoles 31. El tercer concierto es el 2 de septiembre en el Festival de Lucerna, también en Suiza. Tendrán un repertorio variado. Interpretarán himnos como “El cóndor pasa”, “El alcatraz” y “Valicha”, además de las obras de las grandes estrellas como Rossini, Donizetti, Bellini y otros.

Según cuenta a Perú21 la directora ejecutiva de Sinfonía por el Perú, Gabriela Perona, la orquesta juvenil está conformada por 180 talentos; sin embargo, para esta gira tuvieron que realizar una audición interna para escoger solo a 76. Los elegidos no solo tienen el honor de representar a su organización, sino también al Perú.

CUNA DE ARTISTAS

Jahan Huamán (21) es el flautista principal de la orquesta. Está feliz y también un poco nervioso de presentarse en los escenarios de Austria y Suiza. Jahan recuerda que llegó a Sinfonía en 2012, cuando tenía 11 años. Él cursaba el sexto grado de primaria en Manchay cuando se inauguró un núcleo al lado de su colegio. “Yo tocaba flauta y mi profesor de música me motivó a inscribirme. En el núcleo, durante un año toqué los instrumentos de iniciación: flauta dulce, cajón, xilófono y me enseñaron canto y lenguaje musical. Después ingresé a la cátedra de flauta traversa, en la que también estuve un año y luego me llevaron a la Orquesta Infantil y ahí empezó todo”, contó Jahan, que, gracias a Sinfonía por el Perú, ha viajado a varios países del mundo y ahora es profesor de música.

Krist Hurtado, de 18 años, toca el violonchelo. Ingresó al núcleo de Miraflores a los siete años, sus padres son profesores de música y a ella le gustaba cantar, pero en el núcleo conoció “su instrumento” y lo aprendió a tocar. “Al principio, tocar me resultaba difícil por el tamaño del violonchelo, pero luego me acostumbré. Ahora estudio en la Universidad Nacional de Música y sigo aprendiendo más”, comenta.

Krist tuvo su primer encuentro con su maestro, Juan Diego Flórez, el día en que se inauguró el núcleo de Manchay. “Es una persona muy amable y gentil con todos los beneficiarios y siempre veló porque estuviéramos cómodos en el núcleo”, apuntó.

La directora de Sinfonía por el Perú indicó que Juan Diego Flórez está muy orgulloso del talento de los chicos de su organización. “Está feliz de llevar el arte peruano a los mejores escenarios del mundo”, puntualizó. No solo él. También todo el Perú.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Conversamos con el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y la abogada penalista Romy Chang sobre el panorama legal de Pedro Castillo a partir de las nuevas declaraciones de Bruno Pacheco a la Fiscalía.