En su primer encuentro coral, niños, niñas y adolescentes de la organización Sinfonía por el Perú que integran los núcleos y módulos corales de Moquegua, Tacna y Arequipa, ofrecieron un hermoso concierto dedicado a la paz que deleitó al público que se dio cita en la Plaza de Armas de Moquegua, el sábado último.

Alrededor de 200 menores de los coros infantiles y juveniles de los módulos de Torata (Moquegua), Candarave (Tacna), así como de los núcleos de Tacna, Ilo, Arequipa y Andahuaylillas (Cusco), interpretaron un repertorio con 21 temas musicales en español, inglés y quechua.

Destacaron: Un canto por la paz, Cholita Candaraveña, Alma corazón y vida, Tacna Bendita, Sacachispas, What de wonderfull world, Do, re, mi; Ollanta, Gloria de Chabuca Granda, Gloria in excelsis Deo de Antonio Vivaldi, entre otras.

El encuentro de coros fue organizado por Sinfonía por el Perú, organización constituida por el tenor peruano Juan Diego Flórez y Southern Perú, patrocinador del proyecto de formación musical en el sur del país. Éste además de fomentar la integración e intercambio cultural y social de los menores, llevó un mensaje de unión y paz.

Como se recuerda en el sur del país, el programa Sinfonía por el Perú comenzó en 2020 trabajando con niños, niñas y adolescentes en las poblaciones infantiles y juveniles de las comunidades donde Southern Perú tiene presencia.

“Desde entonces los esfuerzos se han enfocado en tres aspectos: educativo, social y personal, convirtiéndose además en un espacio de protección y soporte emocional para ellos y sus familias”, preció el director de Operaciones de Southern Perú, Ing. Marco Antonio Figueroa Quijada, durante la apertura del concierto.

Los alumnos han trascendido de un nulo conocimiento musical a interpretar piezas de manera profesional, de acuerdo con el progreso de sus clases.

A dos años de la alianza con Sinfonía por el Perú, el proyecto de formación musical en el sur del país cuenta con 3 núcleos y 3 módulos con un total de 1300 beneficiarios y 51 docentes.

SINFONÍA POR EL PERÚ

Sinfonía por el Perú es una organización sin fines de lucro liderada por Juan Diego Flórez, prestigioso tenor que promueve desde hace 11 años en el país, procesos de transformación social mediante la enseñanza colectiva de música. Su trabajo ha logrado impactar favorablemente en casi 30 mil niños, niñas y adolescentes de 10 regiones del país.