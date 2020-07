Indochine en Perú es un fenómeno construido a partir del sonido. De aquellas guitarras brillosas y con eco que resuenan sobre un ritmo frío y contundente. Además, teclados atmosféricos sobre los cuales se monta una voz cálida con mensajes encriptados de tolerancia e inclusión. Encriptados porque en el Perú de los 80, aquel del terrorismo y la crisis económica, muy pocos entendían las líricas de la banda francesa fundada en 1981. Ello hace insólito que convocaran a más de 40,000 personas en los cuatro conciertos que ofrecieron en el Amauta en 1988. De toda Sudamérica, Indochine tuvo éxito solo aquí. Conversamos vía Zoom con su fundador y vocalista, Nicola Sirkis, a raíz de que en 2021 celebrarán 40 años de carrera.

-Años después de llegar a Perú, lanzan “Bienvenidos al país de los desnudos”. ¿Qué los llevó a componer esa canción?

Al llegar a Perú, un político de extrema derecha dijo que íbamos a pervertir a la juventud. Tradujo mal la letra de la canción “Tercer sexo”, creo. “Bienvenidos...” es una reacción a eso y a ver que había un ghetto rico al centro del país y alrededor mucha pobreza.

-En 1988 la situación económica y social era crítica...

Y corrupción. Esas personas necesitaban asistencia, ayuda.

-¿Qué es lo más importante a celebrar de estos 40 años?

Son cuatro generaciones. Por ello queremos celebrar con un álbum y cinco conciertos en Francia planeados para 2021.

-¿Y también celebrar la memoria de tu hermano (falleció en 1999 de hepatitis), que fue parte de la banda?

Tengo varios recuerdos preciados de él. Creo que haber seguido con la banda es una forma infinita de rendirle tributo.

-¿Cómo evalúas el mensaje que ha tenido tu música?

Hemos tenido un mensaje de tolerancia, antirracismo y de perseguir tus sueños.

Indochine en 1986. El grupo estaba conformado por Nicola Sirkis, Stéphane Sirkis, Dimitri Badianski, Dominique Nicolas. Stéphane Sirkis. Impusieron sus éxitos El Aventurero, El Tercer Sexo, Al Asalto y Bahia Canario. (Foto by - / AFP)





-Se adecúa a estos tiempos...

Nuestro mensaje de esperanza es más necesario que nunca. Es esperanzador que en los últimos años la juventud se uniera contra el cambio climático, el racismo, la violencia.

-En estos años has podido ver distintos fenómenos sociales, pero esta crisis...

Aparte de ataques terroristas, en los últimos 70 años no hemos tenido guerras. Es la primera tragedia que nuestra generación está enfrentando.





-¿Has podido componer?

No he hecho nueva música. Me he sentido impotente de afrontar el virus al igual que afrontar la música.

-No has hecho live sessions...

Creo que en estos tiempos es mejor dejar que hable la gente involucrada en la situación.

-¿Cómo imaginas el futuro de Indochine?

De llegar a los 50 años, me gustaría hacer un disco e ir a Perú.

-¿El legado de la banda es algo que te preocupa?

No, pero espero dejar algo de lo que estén orgullosos mis hijos.

DATOS

-La gira Central Tour contempla cinco conciertos en Francia. Además, lanzarán dos discos recopilatorios de sus singles y un documental.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Cosquín Rock: música en vivo para revivir la industria

Cosquín Rock: música en vivo para revivir la industria