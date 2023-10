Bajo el lema ‘La Fiesta del orgullo Disca’, el III Encuentro de Arte y Discapacidad (EADIS) llega del viernes 13 al domingo 15 de octubre a Lima y Arequipa, con la coproducción del Centro Cultural de España en Lima y bajo la organización de la Asociación Capaz.

Este evento, que tiene el apoyo del Programa de Cooperación Iberoamericana para las Artes Escénicas (Iberaescena) y el Ministerio de Cultura (Mincul), reunirá actividades presenciales y virtuales que buscan promover la inclusión social de las personas con discapacidad a través del arte.

“Este Orgullo Disca no esconde, muestra. No se avergüenza, se enorgullece. No da lástima, se jacta. No es una diferencia individual, es una construcción colectiva. No es el rasgo, es la interacción con las barreras del entorno. Es por eso que este año proponemos la celebración de esta ‘diferencia’ a través de las artes, que muchas veces nos permite encontrar lenguajes para comunicar quiénes somos, lo que queremos y necesitamos”, dijo Deborah Grandez Seminario, directora de la Asociación Capaz Perú, a la prensa.

La programación incluye diversas propuestas para el público con espectáculos artísticos nacionales e internacionales y, durante los tres días del Orgullo Disca, se ha pensado en la accesibilidad en todo sentido. Por eso, hay audios descripción, tour táctil, subtitulados descriptivos, función relajada y LSP (lenguaje de señas).

Las sedes que este año se hacen presentes son el Centro Cultural de España en Lima y Británico Cultural (sede Miraflores en Lima y Arequipa), quienes contarán con intervenciones lúdicas para todas las diversidades realizadas por Habitante Arquitectura, También, serán sedes el teatro La Plaza y el Centro Cultural PUCP.

Para la inauguración, se tendrá la participación del equipo gestor y las autoridades que colaboran con el EADIS. Como acto inicial, se presentará el Proyecto Conexión, producto de la Residencia artística del Centro Cultural de España y Capaz, en el que Alexander Madriz, desde Venezuela, propone una pieza que rompe con las barreras del entorno y revalora la diversidad de todos los cuerpos. La inauguración contará con interpretación de lengua de señas.

Para conocer con más detalle sobre la programación presencial y virtual de acceso gratuito, puede visitar este link.

VIDEO RECOMENDADO

El Dominio de Max Verstappen: Descubre cómo se convirtió en Tricampeón Mundial de Fórmula 1