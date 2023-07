Gabriel Soto se encuentra en nuestro país para el estreno de la película peruana La peor de mis bodas 3, que está en los cines desde el pasado 27 de julio. El actor mexicano no solo reveló detalles de esta nueva cinta, en la que participan actores de amplia trayectoria nacional como internacional, sino también reflexionó sobre los prejuicios relacionados con la diferencia de edad en una relación sentimental.

¿A qué se debe el éxito de las dos primeras entregas de la película La peor de mis bodas y que permitió su trilogía?

Es increíble, se ven pocas películas de habla hispana que tienen una tercera entrega, es extraordinario y una bendición para nosotros. El tono de la comedia es algo que Sandro (Ventura) y Adolfo (Aguilar), quienes son productores y directores, manejan de una forma interesante. Es una película divertida y familiar que todos la pueden ver.

¿Qué de diferente tiene esta tercera entrega para que el público peruano vuelva a ir al cine?

Mucha gente va a sentirse identificada en esta película porque mi mamá (Laura Zapata) empieza a andar con un joven menor que ella. En este caso, mi personaje investigará al nuevo novio que anda con su madre, ya que podría ser un vividor que solo le quiere sacar dinero.

¿Crees que en la vida real todavía existe un prejuicio sobre la diferencia de edad en una relación?

Sí, desafortunadamente. Soy partidario del amor y creo que no existe edad, ni género, ni fronteras para vivirlo y ser feliz.

Desde 2020 estás comprometido con Irina Baeva. ¿Existe fecha oficial para la boda?

No tenemos fecha porque es un tema complicado. Principalmente por el conflicto que hay en su país, no es un momento seguro para que su familia pueda salir. Sus papás le dijeron ‘mientras esté el conflicto, no vamos a salir de Moscú y preferimos quedarnos aquí’. Entonces, ¿para qué hacer una boda sin su familia?

Tienes dos hijas. ¿Alguna vez una de ellas te reveló el deseo de seguir tus pasos en la actuación?

Sí, Elissa (Soto Bazán) ya hizo un personaje en la novela Si nos dejan cuando estábamos en la pandemia y podía tomar clases en línea. Hacer novelas es muy cansado porque demanda muchas horas, y si hubiera estado en clases presenciales, tal vez habría perdido el año por faltas. Pero qué bueno que haya tenido esa experiencia porque le gustó, pero no le encantó. Se dio cuenta de que ser actor no es fácil y que son jornadas muy largas, por lo que ahora valora más lo que hacen su papá y su mamá.

¿Crees que el personaje de galán es súper exigente en esta industria?

Sí, es difícil, demandante y requiere mucha disciplina. Quieren quitarte la camisa en cada escena, pero no tienes tiempo de ir al gimnasio o de comer. La otra vez, estaba bromeando con el productor de la última novela que hice, Mi camino es amarte, porque me querían sin camisa, pero me invitaban quesadillas y sopes que engordan. No es solo mantenerte bien físicamente, sino es estar preparado para hacer un trabajo impecable.

¿Alguna vez te cansaste de interpretar personajes de galán?

No, al contrario, siempre estoy motivado y buscando dar lo mejor de mí. Es un reto y, si fuera fácil, creo que todo el mundo lo haría.

¿Cuáles crees que serían las ventajas y desventajas de interpretar el personaje de galán?

La ventaja es que te brinda muchas oportunidades. No creo que existan desventajas porque todo suma, pero tal vez sería no poder cumplir con las expectativas de las personas porque siempre te van a criticar, pero lo importante es que puedas desenvolverte en algo que sea tu pasión, con responsabilidad y respeto a la profesión que hacemos los actores.

¿Crees que dejaste cosas inconclusas, como tu carrera de Economía?

Sí, pero por algo pasan las cosas en la vida. No me veo ahorita trabajando en algo de economía, amo lo que hago y por algo la vida me puso donde estoy hoy en día.

¿Crees que irte de tu casa te brindó la oportunidad de forjar tu carrera actoral por ti mismo?

Sí, si en la vida no tienes un plan B u otra opción, tienes que lograr tu objetivo de otras maneras. Me salí de mi casa porque tuve problemas con mi papá, ahora ya no. En ese momento tenía que forjar mi carrera solo porque, si no, me moría de hambre, no había de otra.

Cuéntame sobre tu pasatiempo. ¿Dónde aprendiste a boxear?

Aprendí a boxear por una novela que iba a hacer y tenía que prepararme. Siempre practiqué deportes, pero nunca el boxeo. Aprendí a boxear en Perú con Jimmy Pool, quien es mi sensei. En ese tiempo, viví en acá porque acompañé a una exnovia (Martha Julia), quien se encontraba grabando y, como tenía tiempo libre, comencé a practicar el boxeo hasta que se convirtió en mi pasión.

Por tu pasión creaste una fundación de boxeo.

Hoy en día tengo una fundación No Tires la Toalla, donde apoyamos y motivamos a diferentes jóvenes para que practiquen el boxeo como deporte. No tengo un gimnasio como tal, sino que son convenios con diferentes centros donde los peleadores pueden ir y pueden entrenar sin costo alguno. Además, tengo convenios con promotores que permiten que estos chavos puedan empezar a pelear en diferentes lugares.

AUTOFICHA

• “Mi nombre es Gabriel Soto, nací el 17 de abril de 1975 en la ciudad de México. Tengo 48 años y tengo dos hijas: Elissa Marie y Alexa Miranda Soto Bazán. Actualmente estoy comprometido con la actriz Irina Baeva, pero aún no tenemos fecha por los problemas que pasa en su país”.

• “Estar con mis hijas es una de las cosas que más me gusta hacer en mi tiempo libre aparte de boxear. Pero en otra vida, si no fuera actor sería boxeador. Me encantaría apoyar a todos los jóvenes con mi fundación ‘No tires la toalla’, pero solo selecciono a los que tienen determinación para cumplir sus sueños”.

• “Tuve tres proyectos que considero los más importantes en mi carrera: el primero es mi personaje en la novela ‘Amigas y Rivales’, segundo en ‘Caer en tentación’ y tercero ‘Mi camino es amarte’ donde interpreté a un conductor de tráiler, un personaje que nunca había hecho”.