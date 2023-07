Corina Smith es sinónimo de perserverancia y voluntad, estudió Economía y Finanzas en la Universidad de Bentley en Massachusetts, Estados Unidos, pero su destino siempre la llevaría a la música . La cantante venezolana no le teme a los retos y sigue evolucionando en su estilo, un ejemplo de ello es su primer álbum ‘Triste pero siempre mami’ que logró alcanzar el Top 5 de Apple Music a pocos días de su publicación.

La cantante compartió con Perú21 sus miedos, sus metas, y no dudó en contar pasajes pocos conocidos en su crecimiento artístico.

¿Qué significa para ti tu primer álbum ‘Triste pero siempre mami’ ?

Es un álbum que narra las vivencias que tuve en mi vida. Este proyecto es muy personal porque fue una manera de drenar mis propios sentimientos, nunca fue pensado como un producto comercial. Cuando estaba recuperándome de ese mal de amor, pude voltear atrás y ver mi evolución, ya no estaba en ese mismo lugar que cuando escribí esas canciones. ‘Siempre mami’ es mi lado real de que no todo es perfecto.

Este álbum representa a una mujer empoderada que también pasa por momentos difíciles

Exacto, de eso se trata el título, triste, pero siempre mami. Quería hacer mucho énfasis en este álbum porque puedes pasar por un desamor, pero no se tiene que perder tu identidad.

En una entrevista pasada mencionaste que te gusta que te subestimen...

Sí, disfruto que me subestimen porque me gusta ganarme mi puesto por mi talento y mi visión, eso me da mucha satisfacción. Me gusta reconocer mis esfuerzos porque nadie me está diciendo qué cantar, qué hacer, qué proyectar, qué decir. Mi conexión con mis fans es pura y directa, no hay tantas manos metidas en el proceso.

¿Sientes que la industria les pide mayor versatilidad a las mujeres a diferencia de los varones?

No lo veo como tal porque yo propongo mis proyectos, creo que depende del artista. Existen personas que están súper metidas en sus proyectos, así como hay otras que no. Lo importante es conectar con tu público más allá de solamente cantar.

¿Crees que a las mujeres les consultan más por su situación amorosa que por su carrera musical?

Sí, no lo puedo negar porque desde mis inicios siempre ha sido así. Pero en mi caso no lo veo como algo malo porque mi carrera musical siempre estuvo atada a mí y eso se vio reflejado en mi forma de componer. No tengo por qué ocultarlo ni sentirme mal porque mi sinceridad es parte de mi proyecto personal y siempre fue así desde que empecé.

¿Cómo incursionaste en la música si estudiaste finanzas?

(Estudiar finanzas) Fue un deseo de retarme a mí misma más que mi pasión por los números. Quería ser una mujer culta, alguien con quien puedas conversar sobre una serie de televisión, pero a su vez tener una conversación que no tenga nada que ver con el mundo artístico.

¿Qué le dirías a la Corina que recién empezaba en la música?

A la Corina ‘chiquita’ le diría que siga su instinto y su corazón. Que sea fiel y no dude de su visión, que sea la niña que tocaba piano a los 10 años. En el camino hay muchos altos y bajos. Hay muchos detalles, muchas complicaciones, pero siempre la respuesta es seguir su instinto

¿Qué es lo más importante para ti?

Lo más importante para mí es disfrutar la vida y mi carrera porque el éxito es algo que viene y se va. Lo más importante es rodearte de personas que te generen felicidad, no tomarte la vida tan en serio. Hacer música no es algo de vida o muerte, es una carrera divertida porque debería hacerte feliz el alegrar a otras personas. Además, disfruto estar en mi casa con mi familia, quienes me llenan de felicidad y me ayudan a no perder la cabeza.

VIDEO RECOMENDADO