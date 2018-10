Conoce todos los detalles de la 39° edición de la Feria del libro Ricardo Palma

Una de las actividades culturales más importantes de Lima es, sin duda, la Feria del libro Ricardo Palma. En una conferencia de prensa se anunció que el evento se volverá a realizar en el parque Kennedy de Miraflores, del tal como fue en su primera edición en 1972 y quién son los invitados, las principales actividades y otros detalles.

Hoy se realizó una conferencia en que se anunciaron las principales actividades. Esta contó con la participación de la Ministra de Cultura, Patricia Balbuena, el alcalde de Miraflores y virtual burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz y el presidente de la Cámara Peruana del Libro, José Carlos Alvariño. La feria será del 26 de octubre al 11 de noviembre.

La feria, que se caracteriza por difundir lo mejor de la literaria nacional y del mundo, ofrecerá en su 39 edición un espacio con más de 90 stands con novedades editoriales de escritores peruanos, académicos y artistas gráficos. Se espera que se exhiban más de 80 mil títulos.

Asimismo, durante los 17 días de feria, se desarrollarán más de 250 actividades que incluyen presentaciones de libros, conversatorios, homenajes, talleres, recitales y actividades infantiles para los más pequeños; que se realizarán en los auditorios Antonio Cisneros y Martín Adán.

Los asistentes a la Feria del libro Ricardo Palma podrán acudir a conversatorios con destacados escritores internacionales que los acercarán a lo más actual de la narrativa y lírica latinoamericana. Entre ellos, está la periodista chilena Alejandra Costamagna, autora de las novelas 'En voz baja', 'Ciudadano en retiro', y 'Dile que no estoy'.

También participará el artista plástico colombiano, Edgar Humberto Álvarez, creador de la web Se lo explico con plastilina, quien retrató la valentía de Evangelina Chamorro y la hazaña del joven rescatista y su 'unicornio' durante el fenómeno El Niño.

Además, se contará con la presencia de la periodista argentina especializada en temas de género, Luciana Peker, quien escribe en el suplemento Las/12 en The New York Times y es autora de los libros 'Putita Golosa, por un feminismo del goce; La revolución de las mujeres no era solo una píldora' y 'Mujeres ferroviarias, experiencias de vida sobre rieles'.

También estarán presentes la escritora, poeta y artista mexicana Martha Riva Palacio Obón; el reconocido escritor e historiador peruano, Fernando Iwasaki y, desde Francia, la escritora y directora de teatro Alice Zeniter y el novelista, cronista y colaborador de la Sociedad Europea de Autores, Pierre Ducrozet.



Asimismo, se realizarán homenajes al poeta Enrique Verástegui, quien, con su primer libro, 'En los extramuros del mundo', se erigió como uno de los más importantes poetas de Latinoamérica.

También se rendirá homenaje al crítico literario, editor y docente universitario Abelardo Oquendo Cueto y al escritor Edgardo Rivera Martínez, autor del cuento 'Ángel de Ocongate' y la novela 'País de Jauja'.

Además, se reconocerá la labor de tres mujeres que durante su trayectoria profesional han impulsado la lectura y el acceso al libro: Beatriz Pietro, directora de la Biblioteca Municipal Ricardo Palma; Virginia Vílchez, promotora cultural y directora de Librosperuanos.com; y Anahí Baylon quien por más de 40 años ha tenido a cargo la Biblioteca Pública Municipal Ignacio Escudero de Piura.

También se realizarán ceremonias para conmemorar importantes poemas y cuentos peruanos como los 90 años de la 'Casa de Cartón' del poeta peruano Martín Adán; los 50 años de 'Huerto Cerrado', el primer libro de cuentos de Alfredo Bryce Echenique y los 30 años de 'Continuidad de los cuadros', libro de poesía de la poeta Rossella Di Paolo.

Por otro lado, se realizarán conciertos a cargo de Danitse, representante del folk peruano, quien ha lanzado dos álbumes: 'Máscara de sal' y 'Viaje'. Ella tocará el 27 de octubre. Asimismo, el 3 de noviembre, se presentará la cantante y compositora arequipeña Killary, quien cultiva la música tradicional peruana, tanto en formatos clásicos como en propuestas nuevas de fusión con músicas del mundo.

La Feria Ricardo Palma también en un espacio donde editores latinoamericanos contarán las experiencias y dinámicas de desarrollo de la industria editorial a partir de la implementación de leyes del libro, teniendo en cuenta que actualmente en el Perú estamos impulsando una nueva ley.

Para ello, se realizará el conversatorio “Experiencias Latinoamericanas: Proyectos Editoriales y leyes de libro” que tendrá como participantes a Andrea Palet, periodista y directora de la editorial chilena Laurel; el argentino Fabián Lebenglik, director de Adriana Hidalgo editora; y el colombiano John Naranjo, diseñador gráfico, cofundador y director de Rey Naranjo Editores.

La Feria del libro Ricardo Palma se realizará del 26 de octubre al 11 de noviembre. El ingreso será libre. La programación será difundida desde el 28 de octubre. El 18 de octubre, se informará el programa cultural completo.