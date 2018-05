El equilibrio de Fito Espinosa

¿Por qué es necesario conectarnos con nuestro lado femenino? ¿Cuál es la razón para que aún prevalezca lo masculino en detrimento de lo femenino? Incluso, ¿dónde nacen las raíces de la violencia contra la mujer? Son preguntas que nos planteamos luego de acercarnos a la obra del artista plástico Fito Espinosa , quien desde este viernes expone Equilibrio en la Sala de Arte Moderno (SAM) de Larcomar.



Si bien las respuestas a esas interrogantes implican una tarea ardua y merecen un mayor análisis, esta muestra de pinturas y dibujos explora en esos cuestionamientos y, tal vez, nos dé alguna luz para resolverlos. Por lo pronto, la duodécima exposición individual de Espinosa pretende que nos acerquemos a la dimensión femenina.



Para el artista, durante siglos se ha dado mayor importancia y visibilizado más nuestro lado masculino. Él propone un equilibrio. “A los hombres no nos educan para conectarnos con nuestra emociones o para aceptar nuestras debilidades. Muchos de los insultos y palabras peyorativas de los chicos tienen que ver con denigrar lo femenino . Termina grabándose la idea de que es algo malo, que tenemos que desterrar”, manifiesta.



Pintura 'Encuentro'. Pintura 'Encuentro'. Fito Espinosa

Hay que subrayar que Espinosa colabora con Mujer Valiente , asociación que trabaja por la prevención en temas de violencia contra la mujer, con quienes, además, llevará a cabo un conversatorio como parte de la exposición.



SER ARTISTA

En este conjunto de obras, el autor sigue la senda pictórica que le ha otorgado importantes reconocimientos. Tiene un sello, trazo y color que lo distinguen, pero le preguntamos: ¿cómo hace un artista para no repetirse o copiarse a sí mismo?

“Generalmente, el estilo tiene que ver con la personalidad y el cambio que tú vives. Si uno no cambia mucho, el estilo tampoco. En ese sentido, cambiar sería forzarte”, nos responde y precisa que ha llegado a un punto en que no pretende forzar nada .



Dibujo 'Agujero'. Dibujo 'Agujero'. Fito Espinosa

Volvemos con otra interrogante: ¿Sientes que no se ha sido justo con tu obra? “Hace como 10 años decidí hacer algo diferente para poder mostrar mi trabajo. Me di cuenta de que en el Perú el arte siempre ha estado relacionado con una élite. Y me di cuenta de que quería llegar a más público por diferentes caminos; entonces, he hecho grabados, cerámica, diseño, libros, campañas ”, expresa y agrega que considera que el hecho de que el arte se convierta en algo más popular es “un poco mal visto por algún público, y eso ha sucedido. Y sabía que eso iba a pasar”.

DATOS:

-La muestra de Fito Espinosa va hasta el 29 de junio. SAM del C.C. Larcomar (Malecón de la Reserva 610, Miraflores).



-Se puede visitar de lunes a domingo, de 11 a.m. a 10 p.m. El ingreso es libre.