La distancia hacia una veterinaria, 20 cuadras nada menos, fue un gran obstáculo para Eduardo Cava, quien necesitaba que sus nueve gatos sean atendidos de urgencia. Para colmo de males, las restricciones por la pandemia del COVID-19 le impedían utilizar vehículos. No hubo otra opción: tuvo que trasladar a los animales uno por uno. Cualquiera pensaría en aquella superstición de que los gatos atraen la mala suerte. Pero ese no fue el caso para Eduardo, quien de esa experiencia de necesidad y urgencia pudo sacar una oportunidad de negocio que mezcla sus pasiones: los gatos y las nuevas tecnologías.

Así nació Gatópolis, un servicio veterinario que tiene gran acogida gracias a que da una atención a gatos a domicilio. Lo especial de su labor es que utiliza aplicaciones para que los dueños conozcan el estado de su mascota en tiempo real en caso de operaciones y así no se puedan separar de ellos. Además, utilizan de forma creativa las redes sociales, las cuales han permitido hacerse conocidos por una atención donde el gato es el rey.

En el sismo de la semana pasada, muchos usuarios de redes sociales tuvieron el problema de que no ubicaron a sus mascotas y les dio una sensación de culpa por dejarlas atrás. ¿Qué hacemos ante esos casos?

Es que consideramos al gato igual que un familiar más. Dicho eso, los gatos tienen su propio instinto de supervivencia. Está en ellos salvaguardar su propia vida. Por eso, ante situaciones como el temblor que tuvimos y que seguro tendremos en adelante, las mascotas deben contar con collares de identificación como mínimo. Eso es en el caso de que ellos se escapen y corran. Si lo hallan en la calle y lo ven con una medalla, tendrá más posibilidades de que lo retornen a su hogar. Por eso digo que un gato con collar es un gato con hogar.

En periodos complicados como la pandemia, ¿cuán importantes han sido las mascotas?

Han sido muy importantes, vemos que otorgan una gran tranquilidad emocional a las personas. Especialmente en momentos como estos. Los gatos se vuelven una gran compañía al punto que hasta duermen con sus dueños. Ellos son excelentes compañeros en la casa.

En estos días que se comparte la vida por Internet, se ve esta idea de que existe un nuevo tipo de familia, conformada por dueños y sus mascotas.

Sí, he visto casos donde los dueños no quieren tener hijos y han encontrado en los gatos la forma de llenar ese feeling paternal que uno tiene. Para mí, uno de los mayores miedos, es perder a uno de mis gatos, tengo nueve. Sería muy triste. Un día, tuvimos un cliente que tenía 81 u 82 años y tenía una gata de 21 años. Su familia que vive en EE.UU. tenía mucho miedo de que le pasara algo porque era la única compañía que tenía en el país. Me conmovió mucho pero a la vez, muestra lo maravilloso que puede ser una mascota en la vida.

Su servicio se llama Gatópolis, como si Lima se tratara de una ciudad de gatos.

Nuestro servicio es bastante bonito porque nos permite descubrir varios puntos. Y lo que más vemos es que no es una ciudad perruna sino gatuna. Yo creo que la percepción es que hay más perros. Eso es innegable. Pero el gato siempre está en la casa del peruano, incluso hasta de polizonte. Hemos visto casos de personas que tienen tres, cuatro o seis gatos. Dicen que si pueden tener uno, pueden tener dos. En un mes, hemos podido atender alrededor de mil gatos, es decir, son como mil familias gatunas.

Hay esta percepción sobre los gatos, que tienen una mala reputación como mascotas. ¿Se justifica?

En los noventas tenían mala fama. Pero hoy por hoy, ya no. Ahora son reconocidos como grandes animales de compañía. Las redes sociales nos dan fe de eso por sus memes y dibujos, y videos con imágenes tiernas. Existe una comunidad muy grande de gatos que va en aumento.

¿Por qué crees que ahora son tan populares?

Se puede ver como un marketing del producto respecto ellos porque son animales bien tiernos, muchos los asemejan a bebés por cómo observan y maúllan. Existen dueños que los consideran como hijos. A diferencia de antes, ahora existen más edificios y un ritmo de vida de las personas que abre la posibilidad de que las personas prefieran un gato por ser excelentes compañeros de casa. Aparte, es un mito de que son ariscos y de que contagian enfermedades. Pero no es así.

Para sacar adelante este negocio, ustedes han sacado provecho de nuevas tecnologías como redes sociales y uso de aplicaciones. ¿Es el futuro de las veterinarias adaptarse a ellas?

Sí, creo que es el futuro. Me hace muy feliz cuando veo otras veterinarias que siguen los pasos y que se suman a la transformación digital de los negocios. Un tema es que el mercado de la industria veterinaria está principalmente movida por veterinarios. A diferencia de nosotros, que tenemos un proceso distinto sobre el consultorio, con un enfoque más tecnológico. Cuando empezamos, sabíamos que había que tener este otro chip para lograr resultados. No tenemos ni un año funcionando y ya somos 26 personas trabajando en Gatópolis y vemos con mucho agrado que nos siguen comentando en las redes y nos recomiendan.

En sus redes, vemos publicaciones de gatos protagonizando hechos políticos como la polémica de la segunda vuelta, entre otros. ¿Qué tan clave ha sido esta llegada al cliente?

Ahí viene por un tema de encontrar que el negocio se vuelva una marca para que las personas no solo compartan nuestro contenido y disfruten lo que publicamos. Cuando trabajamos la publicidad y publicaciones en redes sociales como en Facebook, hemos tratado de volcar algo que realmente produzca una reacción en los usuarios. Para eso hemos utilizado personajes de televisión, películas y también de la coyuntura política y las elecciones.

“Soy Eduardo Cava Núñez, gerente general y fundador de Gatópolis. Soy ingeniero de la USMP y especialista en tecnología. Impulso emprendimientos como el registro de animales, un proyecto que busca trabajar con varias municipalidades de la ciudad”.

- “Los dueños ven la salud de los gatos como si se tratara de la de un miembro más de su familia. Tanto así que le asignan un presupuesto para ellos. Le establecen un monto asignado para su arena y comida. Así lo hemos visto para personas muy humildes que hemos atendido así como en sectores A y B de la capital”.

“Hemos tenido mucha suerte de sacar este proyecto adelante en plena pandemia. Como dice un amigo, toda crisis es una oportunidad de negocio y creo que puedo dar fe a esa frase. Más cuando es algo que me apasiona, como son los gatos”.

