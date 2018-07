Era la década del 70 cuando un grupo de jóvenes artistas se reunía en el Bar Queirolo para escribir poesía que plasmara la complejidad y sentir social, cultural y étnico del Perú. Con textos sobre la caótica vida en Lima, Woodstock, la Fania All-Stars, la chicha de Chacalón y el cine, Hora Zero reunió a destacados poetas como Jorge Pimentel, Eloy Jáuregui, Carmen Ollé y el joven estudiante de Economía Enrique Verástegui (Cañete, 24 de abril de 1950), quien por entonces “solo quería aprender a escribir”.

La noche del viernes nos sorprendió la partida de Verástegui , uno de los principales poetas del Perú. Se fue a los 68 años dejando como legado una variada bibliografía que abarca desde poesía, cuentos y teatro hasta filosofía, matemáticas y guiones de cine.

CUANDO LEAS POESÍA...

“Yo lo hice cambiar. Él estudiaba Economía, pero después se dedicó a la poesía y entró a Hora Zero. Fue mi hermano. Fue un gran poeta”, fueron las sentidas declaraciones que obtuvimos de Jorge Pimentel , fundador del grupo que cambió el rumbo de vida de ‘Harry’. En la primera etapa de este movimiento, considerada una de las más importantes, surgió 'En los extramuros del mundo' (1971), que incluye poemas como “Salmo”, “Datzibao” y “Si te quedas en mi país”.

El poeta Marco Martos declaró a Perú21 que este poemario de Verástegui se caracterizó por ser “profundamente original. Pude leerlo en cuanto salió y naturalmente lo aprecié”.

Martos, uno de los más destacados poetas de la generación del 60 junto a Javier Heraud, Antonio Cisneros y Luis Hernández, señala que lo que más caracterizó a Enrique era su dedicación “prácticamente religiosa a la poesía. Algo que no es frecuente en la actualidad. Su poesía es inolvidable”.

"Simetría"



Tan bello como hacer el amor es pensar simétricamente al mover las piezas del ajedrez: 64 cuadros fundan la variación infinita de la mente, tanto como el placer causado por las 64 posturas fundamentales del Kamasutra. Tanto el perfume francés Chanel como el pachulí hindú, convenientemente usados, constituyen un despertar espléndido de la poderosa sexualidad armonizada en todas las chakras del cuerpo humano. Si mis trabajos filosóficos son superiores a Platón y Aristóteles no es por otra cosa más que por la invención magnánima de mis matemáticas que expresa la riqueza hecha universo.



En vida recibió diversos reconocimientos como Poeta del Amor por la Asociación Cultural Antares, Arte & Letras (2008), Premio Luces del diario El Comercio por su libro Teoría de los cambios (2009) y fue homenajeado en la 31 Feria del Libro Ricardo Palma (2010). Hasta hace pocos días, continuaba siendo parte de la movida poética y había participado el jueves en un recital durante la presentación de la antología 'Perú. Los poemas del hambre' en el Centro Cultural PUCP.

“Hay que ser rebeldes frente a las cosas cotidianas”, declaraba Enrique Verástegui . Aquel poeta que floreció más que nadie yendo contra la corriente cultural, caminando por la Colmena, entre los ruidos de claxons y hombres y mujeres carcomidos por la neurosis.

POESÍA PARA SEÑORITAS



a Vanessa, mi hija científica



Cuando leas poesía

aprende a distinguir lo Verdadero de lo Falso.

No todo lo que está bien escrito es Verdadero

y todo lo mal escrito es necesariamente Falso.

El Criterio de Verdad es lógica impecable.

Falsedad es absurdo más allá de cualquier palabra.

Así, si distingues Verdad de Falsedad

serás una Princesa consorte, comerás uvas frescas

y acertarás cuando leas poesía.



Datos:

- Sus principales poemarios son 'En los extramuros del mundo', 'Angelus Novus' I y II, 'Cañete (Antología mínima)', 'Poesía para señoritas', 'Teoría de los cambios'.

- Enrique Verástegui tenía planeado presentar 'Bodegón. Poemas recuperados 1973-1976' en la Feria del Libro de Trujillo, en agosto.

Si te quedas en mi país



En mi país la poesía ladra

suda orina tiene sucias las axilas.

La poesía frecuenta los burdeles

escribe cantos silba danza mientras se mira

ociosamente en la toilette

y ha conocido el sabor dulzón del amor

en los parquecitos de crepé

bajo la luna

de los mostradores.



Pero en mi país hay quienes hablan con su botella de vino

sobre la pared azulada.



Y la poesía rueda contigo de la mano

por estos mismos lugares que no son lugares

para filmar una canción destrozada.

Y por la poesía en mi país

si no hablaste como esto

te obligan a salir

en mi país

no hay dónde ir

pero tienes que ir saliendo

como el acné en el cascarón rosado.

Y esto te urge más que una palabra perfecta.



En mi país la poesía te habla

como un labio inquietante al oído

te aleja de tu cuna culeca

te filma tu paisaje de Herodes

y la brisa remece tus sueños

bajo la luna

–la brisa helada de un ventilador.



Porque una lengua hablará por tu lengua.

y otra mano guiará a tu mano

si te quedas en mi país.