Acaba de ganar la Olla de Oro en El Gran Chef Famosos: La revancha. Además, es fundador de Los Juanelos, profesor y un actor destacado. Se trata de Christian Ysla , quien, junto a otros artistas, este 11 de febrero se presentará en No estás solo, en el teatro Nos de la PUCP, con dos funciones a favor de las personas damnificadas por las lluvias.

¿De qué va No estás solo?

Está formado por cuatro pequeñas obras dirigidas por Mikhail Page. Una de ellas es “Por accidente”, que es en la que yo actúo. Se trata de una pareja que sufre un accidente en la carretera y un misterioso personaje interviene y se empieza a cuestionar la relación de pareja.

Es una historia que también trata acerca de la empatía.

Sí, sobre todo en la pareja. Uno de los personajes quiere terminar la relación y por ahí tiene algo que ver con la empatía. A veces queremos darle todo el peso de la relación a uno de los dos y, de pronto, decimos que se acabó, pero no somos conscientes que también tenemos que luchar por la relación, ponernos en la posición de la otra persona.

¿En algún momento has pasado por eso de sentir que tienes que luchar por la relación?

Todo el tiempo. Es más, nosotros ya tenemos más de un año y medio de terapia de pareja porque ha habido momentos donde decíamos hasta aquí nomás. Teníamos muchas dudas, sobre todo de mi parte y la terapia nos ha ayudado muchísimo y ahora lo puedo contar. Tener una relación de tantos años es un trabajo, se construye. El amor es trabajo y la relación que tenemos Carol y yo es tan fuerte que no podía tirarse por la borda con tanta facilidad.

¿Qué le dirías a la gente que menosprecia la terapia?

Que se busque una nueva terapia. Yo era una de las personas que subestimaba las terapias. Nunca he hecho una terapia personal, solamente esta terapia de pareja porque hay momentos donde tú no puedes resolver cosas y necesitas una persona que te abra un poco la cabeza y te haga pensar en el otro. Es una lástima que todo el mundo no tenga la posibilidad porque llevar terapia es un lujo. Siempre he amado a mi esposa y por eso hice terapia para tener mejores herramientas para tratar algunos temas.

¿Qué tal la experiencia en El Gran Chef?

Genial, un viaje potente, muy fuerte. Es mi segunda temporada, la primera temporada también llegué a la final. En esta última semana final eligieron los platos más difíciles de todas las temporadas. Me he quemado los dedos, creo que me ha llevado al límite. Además, los participantes eran los mejores de otras temporadas y gente que funcionó, entonces había mucha distracción, pero yo estaba mucho más concentrado y enfocado en cocinar.

¿Cómo fue llegar con Tilsa Lozano y Mayra Goñi a la final?

Fue increíble, bonito porque esa es la final que yo quería. Llegar con ellas dos; por un lado, Mayra, por el cariño que le tengo, por Yuru y todo lo que hemos hecho juntos, y aparte nadie se imaginaba que Mayra iba a llegar a la final, ni ella se lo creía. Una semana ya estaba diciendo adiós cantando sus canciones de Carmencita Lara. Verla en la final me conmovió y me alegró mucho. Por otro lado, Tilsa, que innegablemente es la mejor de todos. Tilsa me ha llevado a niveles inhumanos. Trataba de estar a su altura, en la final yo cocinaba rápido, pero Tilsa estaba siempre un paso adelante. Fue muy complicada esa final con ella.

¿Ganar fue una revancha?

No, no es una revancha porque en la temporada anterior yo sentí que Mónica tenía que ganar, era la justa ganadora y me dio gusto quedar segundo puesto porque gracias a eso pude entrar a esta temporada. No podía renegar de eso porque creo que yo hice el mejor negocio y gané mi platita unos dos meses más. Me siento completamente agradecido. En esta final siento que preparé muy buenos platos. He sido muy feliz en El Gran Chef y me da mucha pena que se haya acabado.

¿De dónde viene tu popular término ‘platita’?

Yo siempre he sido bien organizado con el dinero. Yo recién pude vivir de esto 10 años después de haber comenzado a estudiar teatro. Dos años de mi vida viajaba solamente en bicicleta porque no tenía ni siquiera para la combi. Yo vivía en un tercer piso, el techo del cuartucho era de cartón, el baño era compartido, un desastre, pero ¿tú crees que en esa época me preguntaba qué estaba haciendo con mi vida? Era muy feliz, plata que tenía, la ahorraba, por eso todo el mundo me dice ‘platita’. Lo primero que hice cuando reuní plata fue comprarme un taxi, lo alquilé, al año ya tenía otro, medio año después, ya tenía tres taxis. Soy muy disciplinado, muy metódico. Yo no soy de salir a chupar, no soy una persona que gaste porque soy consciente de la carrera que tengo. Yo guardo pan para mayo para junio, julio, agosto, septiembre y octubre.

Hay muchos artistas mayores en la ruina.

Es un gran problema que tienen los artistas, no piensan en el futuro, creen que la fama es eterna, creen que siempre van a salir en televisión, creen que siempre los van a llamar. En mi caso, yo no espero que me llamen, yo genero mis propias cosas, mis eventos. Lo que yo no quiero es que un día digan “pollada bailable profondos Christian Ysla”. Tengo que pensar en mi futuro pero haciendo un buen presente. No me gusta ostentar, creo que es una tontería, es una inmadurez.





AUTOFICHA

Christian Ysla estará este 11 de febrero en No estás solo , en el teatro NOS del centro cultural de la PUCP, en San Isidro. Solo habrá dos funciones, a las 4 p.m. y a las 8 p.m. La reserva de entradas está disponible en Joinnus y no tendrá costo monetario.

, en el teatro NOS del centro cultural de la PUCP, en San Isidro. Solo habrá dos funciones, a las 4 p.m. y a las 8 p.m. La reserva de entradas está disponible en Joinnus y no tendrá costo monetario. Los asistentes, previa reserva virtual, tendrán que llevar víveres; por ejemplo: dos tarros de leche, o dos kilos de arroz envasado, o dos latas de atún, o un kilo de menestras o de fideos envasados. Las donaciones serán destinadas a los afectados por las lluvias.

En esta obra benéfica también estarán Érika Villalobos, Gisella Ponce de León, Liliana Trujillo, Juan Carlos Rey de Castro, Manuel Gold, Alonso Cano, entre otros. Ysla también tiene el show Isla Machuca, los jueves en el Centro Español del Perú, es una oportunidad para conocer el arte de la improvisación.

