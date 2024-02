Pold Gastelo ha actuado en decenas de novelas, obras de teatro y otras producciones. En el pico de la pandemia, hizo noticia al contraer el COVID-19, que lo tuvo al borde de la muerte, pero, como el ave fénix, volvió más fuerte que nunca y, hoy, nos comparte su visión de la vida. Y cuenta que dentro de unos días estrenará la obra Velas de cumpleaños.

¿Cómo es Jerónimo, tu personaje en Velas de cumpleaños?

Es un personaje hermoso. Jerónimo vive enamorado de una chica que no le da pelota y siempre lo chotea, pero este personaje es terco y nunca se da por vencido. La protagonista de la obra se casa, tiene su vida, pero él está siempre ahí, como el amigo fiel que la hace reír, que la sostiene en momentos difíciles y acaba consiguiendo su objetivo. La persistencia, la terquedad, la resiliencia son sus características.





¿Tienes la persistencia de tu personaje?

Sí, yo soy tauro y soy terco como una mula. La terquedad, en mi caso, ha sido siempre o mi mayor virtud o mi mayor defecto. Es ese tipo de cualidades que hay que saber usar. Casi todo lo que he logrado en mi vida ha sido por terquedad. En esta carrera, lo que hay que ser es perseverante porque siempre hay muchas oportunidades para tirar la toalla, casi siempre todo está en contra. He tenido mucha persistencia, pero también he tenido buena actitud o buena tolerancia al fracaso y quizá por eso me he mantenido.





¿Alguna vez has querido tirar la toalla?

Muchas veces, pero cuando las cosas están predestinadas para ti, aunque tú luches, finalmente vas a terminar haciéndolo, porque yo me retiraba y a los dos días, alguien me llamaba y me hablaba de un proyecto. En algún momento me di cuenta de que yo no me iba a retirar, sino que me iban a retirar.





Pero tenías un plan B, que era el diseño gráfico.

Siempre le aconsejo a los chicos que se quieren dedicar a la actuación que tengan un plan B. Los primeros años de mi carrera yo me mantuve el vicio de actuar ganando plata de otra cosa porque no recuperaba ni mis taxis de los ensayos. Estaba convencido de que así iba a ser mi vida. Es sorprendente que ahora pueda vivir de la actuación, que haya hecho cine, teatro, televisión, que enseñe, que haga locuciones, doblajes para comerciales. Todo eso es más de lo que yo esperaba.





¿Cuándo diste el gran paso?

En algún momento tuve un emprendimiento y tenía un taller de estampados. Tenía mi tiempo dividido entre hacer diseño y ganar plata y ensayar. El gran paso fue cuando tuve que dejar el diseño, porque me quería dedicar a la actuación a tiempo completo, fue en la época en que empecé a grabar La rica Vicky. Pero estoy convencido de que en el mundo laboral casi siempre pesa más la actitud y yo he estado muy abierto, no he tenido problemas para hacer teatro, cine, televisión, impro, stand-up comedy, eventos de publicidad. Nunca le he hecho asco a nada y creo que eso me ha permitido vivir de esto, aprender de todo y no tener tanto prejuicio con las cosas.





¿Se producen mejores novelas que antes?

Estoy convencido de que la televisión tiene un serio problema. El problema es que la gente debería tener o exigir mejores cosas, soy testigo que se han hecho cosas maravillosas en televisión y que no las ha visto nadie. Hay programas maravillosos que salen en Canal 7 y los tienen que levantar. El tema es que nadie se arriesga a educar a la gente a través de la televisión porque les da un poco miedo, porque van a perder plata, entonces van por lo seguro.





¿Qué tan diferentes son las producciones de hace 20 años con las de ahora?

Por ejemplo, ahora tengo la sensación de que hay menos apasionamiento por las cosas. Antes, hace unos 10 años atrás, tenía un alumno que quería ser actor, pero que tú le veías la pasión. Pedías un voluntario y se arrojaba en el escenario. Ahora, pides un voluntario y escuchas grillos. Hay muchos factores, no sé si será el celular que tienes todo el día, la gente no se complica. Quizás porque uno ve a políticos diciendo una cosa y haciendo lo contrario. Corrupción por todos lados, delincuencia por todos lados. Entonces, supongo que dirán “ay, mejor voy a volver a Internet, donde decides qué ver”. Es una buena forma de escapar de la realidad. Siento que quizá es complejo en este momento producir contenido.





¿Qué retos tienes como profesor?

A veces veo que algunos alumnos dicen que quieren ser actores, pero nunca ven una película en el cine, nunca van al teatro. Es como una contradicción. Quizás su idea de ser actor o actriz es que sean reconocidos en la calle o que ganen un montón de plata. Tienen una idea un poco distorsionada de esto y no saben todo el trabajo que hay que hacer y que lo que buscan es una consecuencia.





Estuviste muy grave por el COVID, ¿cómo fue después del coma?

Estoy asombrado de mi recuperación porque hay mucha gente que estuvo menos mal que yo y tiene secuelas. Ahora me cuido en la comida, ya no he vuelto a fumar un cigarro. Tengo más conciencia del tiempo de la vida, todos los días siento que todo se puede acabar en dos segundos.





Cambió tu forma de ver la vida.

Desperdiciamos la vida quejándonos, haciendo hígado, discutiendo por cosas que no van a cambiar. Hay que estar más preocupado por el día a día. Si podemos ayudar, ayudemos. Esa experiencia me ha quitado el peso de pensar en la muerte como algo terrible. Hay que aprovechar el tiempo porque nadie sabe cuánto tiempo tiene.





