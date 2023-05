En la corta carrera del cantante peruano Pascal ya han pasado muchas cosas. Sus canciones han sido parte de importantes producciones nacionales de la televisión abierta. Ha sido invitado a las ceremonias de los premios Grammy Latinos y Billboard. Acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y ha podido presentarse en distintos escenarios de países como Colombia, Ecuador, Argentina y México. Todo esto no ha sido fácil. Su convicción de ser un artista que represente al país a nivel internacional lo ha mantenido firme en momentos donde las dudas y los miedos invaden. Conversamos con el cantautor peruano a pocas semanas de haber lanzado su nuevo sencillo “Bailando”, que mezcla el latin pop con sonidos afroperuanos.

Tuviste la oportunidad de estudiar en Berklee, pero lo dejaste para dedicarte a tu carrera a tiempo completo. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?

Fue una gran experiencia estar allá y conocer a tantas personas que también aman la música. Me ayudó a aprender un montón, pero también requiere mucho tiempo. Tomamos esa decisión con mi equipo porque puede pasar que nos llegue alguna oportunidad de una gira o un concierto y, si estoy en semana de exámenes, no podría aceptar la propuesta. En esta industria las oportunidades se te presentan pero no te esperan.

La industria musical actual a veces se percibe muy competitiva, sobre todo para artistas jóvenes.

Al principio hay poca gente que apuesta por un artista nuevo. A veces todo es negocio. Ha sido duro. Ha habido momentos en los que he querido tirar la toalla y dedicarme a otra cosa por el estrés y la frustración que me llevaban a pensar eso. Pero al final siempre me he mantenido de pie y fiel a lo que he querido hacer. Sobre todo por la posibilidad de crear, de hacer lo que me gusta y de conectar con la gente. A veces me escriben para decirme lo que les hizo sentir una canción mía o simplemente me envían un mensaje de apoyo. Eso es lo que me motiva a seguir.

¿Por qué crees que el Perú aún no termina de desarrollar su industria musical?

A veces creemos que hay gente que sabe lo que hace o que conoce el negocio pero al final no es así. Es un poco también por la informalidad. En el país tenemos mucho talento pero lamentablemente no aparecemos en la industria musical a nivel internacional. Para nosotros ha sido duro recibir algunas oportunidades de afuera, pero estoy agradecido de lo que hemos logrado.

¿Crees que nos falta sumar esfuerzos?

Creo que pasa mucho menos que antes, pero a veces los artistas somos un poco de movernos solos y lograr cosas por nuestra cuenta. Al final, esa forma de ver las cosas nos perjudica porque la industria musical no la va a crear una persona sola. La industria musical en el Perú la tenemos que crear todos en conjunto y tenemos que apoyarnos. Si uno de nosotros sale, vamos a salir todos. Eso ha pasado en Colombia y Argentina, por ejemplo.

Cuéntame sobre tu último lanzamiento. Es una canción de latin pop que se mezcla con ritmos afroperuanos.

Queríamos probar algo que no se ha hecho antes. Y fue difícil porque los tiempos y los compases no siempre calzan. La música afroperuana es compleja y difícil de entender si es que no la conoces. Entonces me tocó investigar un montón sobre el festejo, el cajón, para poder darle una vuelta a la canción y tratar de involucrar estos sonidos que representan a nuestro país con una visión internacional.

¿Crees que es importante el tema de la identidad de un artista con su país?

Yo creo que eso también ayuda a encontrar una identidad propia dentro de la industria. Un gran ejemplo de eso puede ser Rosalía, quien mezcló el flamenco con lo urbano, el reggaeton y todo el estilo que ella tiene. Eso la hace única. Entonces yo también tengo que pensar qué hacer para que la gente voltee a ver mis canciones y las diferencie del resto. Creo que es bueno explorar.

¿Cómo es tu relación con internet y las redes sociales? Parece que ahora un artista también tiene que ser un influencer.

Si te soy sincero, no me gusta mucho grabarme hablando y estar pendiente de lo que tengo que subir a redes sociales. Pero al final eso también es parte del trabajo. Y es una parte que, si bien no es lo más importante para mí, me permite tener algunos beneficios. Este año he podido empezar a trabajar con tres marcas con contratos anuales. Y en verdad estoy muy agradecido. Es algo que me permite tener los recursos para invertir en mi música.

También permite tener una relación más cercana con los seguidores.

Sí, hoy en día la idea del artista inalcanzable ya murió. Ahora la gente puede verte, saber un poco más de ti, ver lo que haces. A los artistas nuevos nos permite difundir nuestra música, nuestros show, es un espacio interesante para promover lo que hacemos. Se puede crea un vínculo con los fans, que no es una relación de amistad directamente, pero igual se siente cercano.

Has tenido la oportunidad de presentarte en algunos escenarios de varios países de la región, ¿cómo ha sido esa experiencia?

Para mi el escenario es la mejor vitrina. Es donde se da la verdadera conexión con el público. Lo más importante es sorprender, disfrutar el momento y de esa conexión que se genera. Espero poder seguir presentándome.