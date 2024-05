“Los derechos de autor son importantes para proteger el trabajo creativo de las personas, pero también es esencial equilibrar esos derechos con la necesidad de acceso a la información y la innovación”. El párrafo que acaba de leer no le pertenece a un especialista en propiedad intelectual ni a un connotado jurista; fue el resultado de una pregunta formulada por este redactor a la aplicación de chatbot ChatGPT.

“¿Qué piensas de las demandas contra ChatGPT por derechos de autor?”, fue la consulta. En los últimos días, ocho periódicos estadounidenses presentaron de manera conjunta una demanda contra OpenIA y Microsoft en un tribunal del sur de Nueva York bajo el argumento de que ambas empresas han estado “robando millones” de artículos de noticias protegidos por derechos de autor para entrenar a sus herramientas de inteligencia artificial, el propio ChatGPT y Pilot.

“Esta demanda se debe a que los demandados robaron millones de artículos protegidos por derechos de autor de los editores sin permiso y sin pagar para impulsar la comercialización de sus productos de inteligencia artificial generativa, incluidos ChatGPT y Copilot”, indica el texto de 294 páginas suscrito por los diarios The New York Daily News, The Chicago Tribune, The Orlando Sentinel, The Sun Sentinel of Florida, The San Jose Mercury News, The Denver Post, The Orange County Register y The St. Paul Pioneer Press.

Perú21 consultó con ChatGPT para realizar esta nota.

“Microsoft y OpenAI simplemente toman el producto del trabajo de reporteros, periodistas, editorialistas, editores y otros que contribuyen al trabajo de los periódicos locales, todo ello sin ninguna consideración por los esfuerzos, y mucho menos por los derechos legales, de aquellos que crean y publican las noticias de las que dependen las comunidades locales”, continúa el documento.

Aunque OpenIA logró establecer acuerdos con diversos grupos de comunicación para usar sus contenidos, la controversia ha levantado el tapete en donde se esconden las múltiples dudas sobre la legalidad y repercusión de estas plataformas que cada día consiguen más usuarios en el mundo (en marzo de 2023, 7 de cada 10 personas usaban un chatbot en sus trabajos, según Fishbowl).

El propio ChatGPT, en una segunda consulta formulada para esta nota periodística, admite que “implementar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las leyes de derechos de autor puede ser una buena práctica para ChatGPT y otras plataformas similares (…) ¿Tienes alguna sugerencia específica sobre cómo ChatGPT podría mejorar en este aspecto?”.

ChatGPT respondió preguntas de Perú21.

¿ES NECESARIO REGULAR?

Para ayudar a responder la pregunta que el propio chatbot nos formula, conversamos con Erick Iriarte, abogado especialista en legislación informática, quien indicó que “hay una zona gris en donde muchos dicen que no hay que regular porque se tienen que seguir los principios de derechos de autor, pero otros señalan que existe cierta ambigüedad, por lo que sí es necesario regular”.

En específico sobre la demanda presentada por los medios estadounidenses, considera que el tribunal podría fallar determinando que los chatbots citen o coloquen a pie de página, como regla genérica, los autores de los cuales tomaron artículos para nutrir sus respuestas.

“No necesariamente determinará un resarcimiento económico, podría disponer que al final se coloque una frase como ‘inspirado en…’, porque la inteligencia artificial no es una copia; es un promedio”, manifestó a Perú21.

Iriarte explicó que la inteligencia artificial es un sotfware de procesamiento de datos que se nutre de muchas cosas, no de una sola. Si tomara, por ejemplo, artículos de una sola persona, sí se podría concluir que el resultado de sus respuestas es una copia o un derivado de la creación original; sin embargo, añadió, los chatbot toman varias fuentes para concluir en una respuesta que, por ende, resulta siendo un “promedio”, por lo que “podría configurar como un producto nuevo”.

“Ya se estableció que como la inteligencia artificial no crea contenidos per se, no tiene copyright. Es como si un mono tomara una foto, esa foto no tendrá derechos de autor. Lo mismo pasa con un robot. Ahí es donde está el truco”, concluyó.

