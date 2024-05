Pareciera que hubo roces entre el ministro de Economía y la presidenta.

Bueno, hay que tomar las palabras con cuidado. No es una situación fácil la que se está viviendo. Definitivamente hay problemas de carácter político que tienen que incorporarse en la toma de decisiones. Lo que ha tratado de hacer el ministro es defender los fueros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Indudablemente ha expresado su oposición a varias medidas. Muchos dicen que ha cedido. Y sí, ha perdido la batalla en varios casos. Pero la principal pregunta que uno debe hacerse cuando pierde una batalla en democracia es cuántas batallas estás luchando. Y la principal batalla que se está luchando es tratar de revertir la falta de confianza para tener una reactivación sólida. Ya ni siquiera regresar a la senda del alto crecimiento, sino revertir la falta de confianza y pedir estabilidad política para pensar en una reactivación que se pueda mantener hasta que haya unas nuevas elecciones. Creo que hay que juzgarlo a él en ese contexto.

¿Es un gobierno débil?

El hecho de haber dicho que es un gobierno débil ha sido sacado fuera de contexto. Es un gobierno débil en relación con el Congreso, indudablemente. La representación del gobierno en el Congreso no se puede decir que es partidaria, porque la bancada de gobierno era Perú Libre, pero ya sabemos la situación en la que está. No es que no tenga bancada, tiene una. La pregunta que se le debe hacer a ella es si ha abandonado los lineamientos de Perú Libre que proclamaba un rol mucho más preponderante del Estado. Si sigue con ese pensamiento, entonces no tiene una bancada. Si no sigue con ese pensamiento, debería expresar cuáles son ahora sus lineamientos de gobierno y no dejar que todo el mundo saque sus propias conclusiones.

La presidenta ha dicho que es de izquierda “progresista y moderada”.

Bueno, entonces que diga cuál es el rol que espera que tenga el gobierno, cuál es el rol del mercado, cuál es el rol de la inversión privada. Porque la inversión pública en este país es muy pequeña en relación con la privada. De los US$60 mil millones anuales que se invierten, el 20% es del gobierno, o sea US$12 mil millones. Y el resto es el sector privado. Entonces, tú no puedes decir ‘vamos a reactivar porque vamos ahora a firmar varios grandes proyectos gobierno a gobierno’… No llegas. Esos US$48 mil millones que viene invirtiendo el sector privado tienen que comenzar a crecer. Y la única forma de que crezca y no decrezca es que haya confianza.

¿La forma más rápida es con los US$53 mil millones de proyectos mineros estancados?

Hay muchas áreas que reactivar. Indudablemente el sector minero tiene que seguir siendo el motor del crecimiento. Hay dos problemas fundamentales. Uno es la licencia social. Y el otro es la minería ilegal. La licencia social era consultativa. Era una consulta social con respecto al impacto adverso que podía tener un proyecto minero en las comunidades. Y tenía que tomarse en consideración a fin de formar consenso de cuáles eran los beneficios y los costos. Pero el gobierno tenía que tener un rol mediador para formar consenso, no ponerse de lado. No es así. Porque en toda área minera hay una comunidad con necesidades básicamente de infraestructura, salud, educación y seguridad. Esa es la obligación del Estado. El segundo problema es la actividad ilegal. Pero si el gobierno no ataca la ilegalidad y la criminalidad… Si el gobierno deja que se genere un clima anárquico, vamos a estar en problemas.

¿Cómo queda el ministro de Economía después de lo que ocurrió con la presidenta?

Para comenzar, el ministro Arista es una persona que cuenta con una gran experiencia en todos los niveles de gobierno. En segundo lugar, el ministro tiene una estrategia que debería hacerla más pública. La ha hecho pública en algunos ámbitos, pero debería hacerla más pública y explicar cuál es la que considera que debe poner todos sus esfuerzos en defender.

En tercer lugar, esto de dejarse llevar por una frase es bien peligroso. El que diga mañana que el gobierno es fuerte y le pasan una ley que no puede observar, ¿qué va a decir?, ¿que el gobierno es fuerte?

¿El ministro de Educación es fuerte? Si es fuerte por qué no observa la norma del Congreso que aprueba el ingreso de un grupo de docentes sin evaluación. El ministro de Energía y Minas dijo que quería hacer cambios y no pudo observar la norma que se bajó el ordenamiento de la minería ilegal, ¿es fuerte?

¿El ministro Arista debe renunciar?

No puedo decir si el ministro Arista debe renunciar porque le han dicho que el gobierno es fuerte y él dijo que es débil. La pregunta es con qué está peleando, por qué aceptó ese tipo de cosas. La primera explicación que dio (sobre una norma del Congreso que debió ser observada) fue realmente mala. Dijo que el séptimo retiro de fondos de las AFP se aceptó porque la mayoría lo aprobó en el Congreso. Siempre aprueban por mayoría lo que el Ejecutivo termina por observar. La pregunta es si esa norma está dentro de la agenda del gobierno o no. Entonces, que explique la presidenta, si es fuerte, por qué aceptó el séptimo retiro y cuál es su visión de futuro del sistema de pensiones y qué va a pasar con la principal fuente de ahorros del país.

¿Un gobierno que es condescendiente con el Congreso y la Municipalidad de Lima puede garantizar el cumplimiento de reglas fiscales?

En cuanto al cumplimiento fiscal, la opción más fácil es reducir gasto y dentro de este es más sencillo reducir inversión. La opción más difícil es aumentar los ingresos a través de una mejor administración tributaria. Sin embargo, hay espacio. La evasión del IGV es equivalente a 3% del PBI. Ahí se tiene tres puntos en recaudación que no se hace. Lo mismo ocurre con la evasión del Impuesto a la Renta, que también es equivalente a 3% del PBI. Tenemos 2% más del PBI por elusión tributaria. Además, existen dos puntos más por exoneraciones tributarias como en la Amazonía, la iglesia, los libros, etc.

Se necesita echar a andar a toda la gente de la Sunat para fiscalizar a médicos, dentistas, profesionales independientes que no pagan impuestos y cobran en efectivo. No le puedo pedir a la gente que ellos hagan de fiscalizadores porque les van a decir que paguen más.

Sin embargo, no necesariamente muchas de las cosas que quiere o debe hacer el ministro de Economía dependen de él…

Todas las peleas perdidas del ministro de Economía se entenderían mejor dentro de una agenda. Con una agenda él podría decir no he podido ganar esta pelea, pero estoy ganando estas otras. Eso es democracia. Si se tiene una agenda, se le puede decir a la población hoy dejamos de hacer esto por hacer esto otro y no alcanzan los recursos para todo. Sin embargo, cuando no hay agenda, gana el que más poder tiene o el que más amenaza.

Entonces, ¿este gobierno puede garantizar el cumplimiento de la senda fiscal?

Si el gobierno quiere regresar a una senda fiscal que garantice la estabilidad fiscal que hemos tenido hasta ahora, tiene que darle poder al ministro de Economía. No solo se debe tener un nuevo periodo para el cumplimiento de la regla fiscal como el que ha anunciado el ministro Arista, sino que el gobierno debe decir cómo lo va a hacer y si tiene el respaldo político para esto. Que salga la presidenta y el primer ministro junto con el ministro Arista a explicar de qué se trata. ¿Van a aumentar los ingresos?, ¿van a reducir los gastos?, ¿va a proteger la inversión?, ¿va a quitar privilegios?, ¿va a quitar exoneraciones? Se deben juntar los tres.

“EL DESCONTENTO CON LA INVERSIÓN PRIVADA VIENE DESDE HUMALA”

Hablamos al inicio de las batallas perdidas. ¿Cómo elegir las batallas?

Petroperú, el séptimo retiro, la reposición de los maestros… Eso es decisión sobre gasto público. El Congreso no tiene la potestad para eso. La otra es este aumento salarial. Hay varias cosas que estoy seguro el ministro las ha peleado. El problema es que no ha podido persuadir al gabinete. Restablecer la confianza requiere que una persona sea consistente con sus ideas, que sea muy determinado en llevar a cabo lo que piensa y que sea ideológicamente consecuente. Yo puedo estar en una posición débil, pero la única forma en que voy a lograr confianza es diciendo lo que pienso, lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y entregarlo. Así pierda la batalla. Tengo que seguir fiel a mis convicciones. Si no soy fiel a mis convicciones, no genero credibilidad. Lo que falta es una agenda de entregables creíble. Y que se pelee hasta la última instancia. Va a haber concesiones, indudablemente. Es una democracia. Yo pongo mi visión y tú la tuya. Y vemos en qué coincidimos. El gobierno puede ser muy fuerte, pero tiene que demostrar su fortaleza en la lucha por la agenda que está defendiendo. Así pierda.

¿Si estuviera en el MEF habría renunciado?

No puedo contestar esa pregunta. No me gustan esos hipotéticos.

¿Son épocas de vacas gordas?

Sí. El panorama externo es bastante favorable para el Perú. El crecimiento global se espera que sea arriba de 3% en los próximos dos años. Y el de China, que es importante para nosotros, se espera que sea alrededor de 4.5%. La demanda por nuestros productos de exportación va a estar buena. Sigue el proyecto de cambio en la matriz energética global en la lucha contra el cambio climático, lo cual hace más atractiva aún la demanda por productos que tenemos, como el cobre, el litio… Tenemos agua, gas, petróleo, energía solar y eólica.

¿Es un gobierno débil o sin ideas?

La fortaleza del gobierno se va a reflejar en la transparencia de objetivos y entregables. Puedo tener una agenda que no está completa, pero puedo comprometerme a ciertos entregables dentro de esa agenda y decir en qué estoy pensando en los demás. Pero tengo que tener entregables y entregarlos. La gente no está esperando más bonos, sino trabajo. Por ejemplo, Chavimochic III. Bien importante. El gobierno se ha comprometido. Se va a hacer gobierno a gobierno. Pero lo están haciendo como inversión pública. ¿Cree el gobierno en el rol subsidiario del Estado o no? ¿Lo pudo haber hecho un privado o una asociación público-privada? ¿Cuál es su agenda? ¿Van a querer seguir haciendo esto gobierno a gobierno? El descontento con la inversión privada viene desde Humala. Por eso el crecimiento con Toledo fue 6%, con Alan fue 8%, con Humala 3%, con PPK 2% y ya no cuento los demás mejor. Esto comenzó con la Gran Transformación y el debate de la Constituyente.





“No es la actividad artesanal la que debe criticarse sino la ilegal”

La minería ilegal es muy apoyada por el Congreso.

Así es. La postergación por N veces del REINFO es dañina. Pero no es la actividad artesanal la que debe criticarse, sino la ilegal. Hay acopiadores de minerales ilegales corruptos que abusan de los artesanales por tener las refinerías. Les pagan precios miserables y nunca pueden formalizarse ni establecerse como empresas pequeñas. Hay dos cosas que el gobierno tendría que hacer. Uno es la seguridad, porque son criminales. Y lo segundo es ayudar a quienes potencialmente pueden ser formales. Podría pensarse un esquema colaborativo entre los artesanales para establecer plantas de procesamiento más populares. Simplificar las trabas de la minería. Poner en práctica la ventanilla única. Repensar el canon.

Se usa mal o no se usa.

O se usa mal o no se usa. Se ha distorsionado la naturaleza del canon. Cada día se pide que se use para más cosas. Una idea sería ir al esquema de un fondo soberano de riqueza. Es un fondo que invierte. Esos recursos tienen que dar frutos para todo el país, no solamente para un grupo y encima mal utilizados o no utilizados.