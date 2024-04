A sus 72 años, Ana Cecilia Natteri afirma que ha hecho todo lo que ha querido. Ha estado en televisión, teatro y cine, siendo su papel más popular el de la mamá de ‘Cachín’ en Asu mare. Dice que ese rol pegó mucho porque representaba a la mayoría de madres peruanas. Ahora está en la obra teatral Solo yo escapé, que la podemos ver hasta el 13 de mayo, los viernes, sábado y lunes, 8:30 p.m.; y los domingos, 7 p.m., en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico.

Se acaba de estrenar Solo yo escapé, que parece una conversación tranquila entre un grupo de amigas, pero que tiene intensas revelaciones.

Son amigas de toda la vida que están sentadas en el patio de la casa de una de ellas y poco a poco van saliendo temas un poquito más íntimos que les tocan el alma. Hay sus pequeñas discusiones y es divertido. Hay otro personaje que asoma y que cuenta lo que pasa afuera de ese ámbito.





En la trama se mezclan vivencias personales con eventos catastróficos.

Así es. Es un poco apocalíptica. Fue escrita entre 2015 y 2016 por la dramaturga inglesa Caryl Churchill y habla de pandemias, cuando el COVID-19 todavía no se había dado. Habla de la deforestación, el cambio climático, sobre no cuidar nuestro mundo. Todo se irá agotando en algún momento.

La protagonista mata a su esposo en defensa propia y tiene que ir varios años a la cárcel. ¿En Perú el tema de la violencia hacia la mujer se toma muy a la ligera?

Sí, no se considera, y el tema del abuso contra la mujer es muy sensible y sucede demasiado, con las niñas, con las madres, con las mujeres en general. No se tiene en cuenta. Desgraciadamente, aún nuestro país es muy machista y creo que algunos jueces caen en eso. Mira la cantidad de juicios que hay por pensión de alimentos y no se resuelven, los niños van creciendo desprotegidos. Hay muchos jueces maravillosos, probos, pero hay muchos otros que toman partido por los hombres y por su mal actuar. Ahora, tenemos el tema de los buses del Metropolitano; quieren hacer dos colas. A mí me parece una tontería porque no va a solucionar absolutamente ningún problema porque adentro se van a volver a encontrar. Quizás deberíamos pensar en un bus de hombres y otro de mujeres.

Usted tiene alrededor de cinco décadas en la actuación. ¿Cuál ha sido el secreto para seguir vigente?

Es un mundo en el que yo amo estar. Cuando yo empiezo esta carrera, no me di cuenta de eso; no me di cuenta de que este es el lugar donde yo soy feliz. No he hecho mucho. He hecho películas, televisión, teatro. He tenido tiempos en los que me he alejado, pero he vuelto.

Ana Cecilia Natteri habló sobre el poco reconocimiento a los artistas en Perú. (Foto: difusión)





¿Los actores mayores tienen oportunidades en las producciones nacionales?

Bueno, la verdad es que los mayores no somos muchos. Entonces, cuando requieren papeles para mayores, por ahí nos toca, pero sí creo que es un mundo de jóvenes. Las obras son para jóvenes; las novelas son, mayoritariamente, para jóvenes. No debería ser así. Yo creo que debería haber más cabida para los actores mayores, sinceramente.

¿Qué opina de la incursión de los chicos reality en la actuación?

Creo que pueden tener las oportunidades si el público los acepta. ¿Por qué no? Yo no los critico. Ellos hacen lo que hacen y son felices haciéndolo, ganan dinero, al público les encanta. Parece que es el boom del momento, los reality, los tiktokeros, todos estos chicos que tienen tanto éxito en las redes. Me alegra; no pertenezco a ese mundo, pero hay gente para todo.





¿Le incomoda que la llamen ‘Chabelita’ por su personaje en Asu mare?

No, qué me va a fastidiar. Al contrario, a mí me conmueve. Tantos años han pasado y hasta ahora hay gente que a veces me persigue en la calle para poderse tomar una foto conmigo, a veces también niños que me dicen que me han visto en las novelas que he hecho, como Los Vílchez. De verdad, me emociona, me encanta y creo que por eso hacemos lo que hacemos.

¿Esperaba que Asu mare tenga tanto éxito?

No, la verdad, no tenía idea. Yo ni siquiera había visto los shows de Carlos. Mucha gente durante la pandemia ha visto muchas veces esta película, sobre todo los peruanos que viven en el extranjero, me lo han dicho. Querían volver al país y consumían todo lo que representaba al país y Asu mare es parte de ello.

¿Volvería a participar en una secuela de Asu mare?

Yo creo que ya no. Creo que ya el personaje cumplió, fue una etapa en la vida de Carlos y ya. Todo tiene su momento.

Pronto se estrena Viejas amigas, en la que vuelve a compartir escenas con Milena Alva, con quien también actúa en Solo yo escapé.

Sí, comparto con Milena Alva, con Patricia Frayssinet y con Haideé Cáceres. La estrenamos prontito; me parece que el 23 de mayo. Estamos muy contentas, es muy divertida y espero que el público la reciba bien. Es un poco lo que se hizo antes con Viejos amigos.

¿El Perú reconoce a sus artistas o es un país ingrato?

Tiene su forma de reconocerlo, les da una medalla y un diploma en algún momento, pero a la hora de dar leyes y disposiciones, que significan un real apoyo al artista, hay mucha ausencia. Todavía no tenemos un buen sindicato; no tenemos una serie de leyes; y las que nos protegen de alguna manera las quieren desaparecer. Eso no es reconocer a tus artistas ni quererlos.





