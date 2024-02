En el vibrante universo de la música, Alessandra se erige como una figura enigmática, tejedora de historias a través de las notas que emanan de su voz única. Nacida para cantar, Aguirre ha trazado un camino musical que va más allá de la simple ejecución de melodías. Con una formación musical sólida, ha explorado diversos géneros, desde baladas hasta ritmos más contemporáneos. Su habilidad para transmitir emociones a través de la música la ha convertido en una figura querida. Sus seguidores la aplauden no solo por su destreza vocal, sino también por su autenticidad en el escenario.

¿Cómo comenzaste tu carrera musical?

Desde muy pequeña siempre me gustó cantar. Mis recuerdos de bebé están todos relacionados con la música. Crecí muy cerca de ella, ya que mi mamá tocaba la guitarra y cantaba. Fue una forma en la que comencé a expresarme y a sentirme cómoda.

Participaste en varios concursos de canto, estuviste en Perú tiene talento. ¿Cómo fue tu experiencia?

Sí, en 2012 participé en Perú tiene talento cuando tenía 10 años. Recuerdo haber visto el comercial en la televisión y pensar “¡qué genial, quiero cantar en un escenario, qué divertido!” (risas). Fue una experiencia espectacular, aunque para mí todo parecía irreal, ya que, cuando eres pequeña, no te das cuenta de la importancia de un reality; simplemente lo ves como un juego. Aunque la final fue polémica, ganar ese concurso fue una experiencia que me ayudó a crecer tanto profesional como personalmente, enfrentándome a las complejidades de los realities.

También participaste en American Idol.

Sí, eso fue el año pasado y fue increíble. Recuerdo que recibí un correo electrónico sobre las audiciones de American Idol, pero inicialmente pensé que era solo spam (risas). Después de un tiempo, decidí entrar, llené los datos y al día siguiente recibí un correo con un enlace de Zoom para cantar. Ingresé con dudas, ya que me parecía demasiado bueno para ser verdad. Fueron tres rondas, y luego me dijeron: “Bueno, queremos verte en vivo”. Ni siquiera se lo había contado a mis padres, porque pensé que era mejor que nadie lo supiera, ya que creía que era una especie de broma (risas), pero al final resultó ser real.

Las audiciones presenciales se realizaron en Las Vegas. ¿Cómo fue?

Sí, me fui a Las Vegas. Llegué a la audición con los tres jueces: Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie. Para mí, era totalmente surrealista, ya que no podía creer que estaba participando en uno de los mejores programas de canto. En el concurso, era la única peruana y una de las pocas latinoamericanas. Creo que también fue muy especial poder representar a mi país en un reality de gran importancia.

Cuando Katy Perry te pidió que cantes en español, ¿cómo reaccionaste?

Me quedé en blanco, ya que no había preparado ninguna canción en español, ni siquiera se me había cruzado por la cabeza que me pedirían cantar otra. Cuando me preguntaron de dónde era, respondí con confianza que era de Perú, sin pensar que me pedirían cantar algo en español. Opté por una canción que había compuesto, pero aún no había lanzado, porque, siendo honesta, no sé si algún día la lanzaré. Me sentí muy orgullosa de haberles cantado en un idioma que no entienden en absoluto (risas).

Actualmente, vienes desarrollando tus canciones a base del ‘nuevo pop’. ¿Cómo así?

Mi primer EP fue con canciones que había escrito en inglés, principalmente en los géneros de disco, funk y pop, muy diferentes al estilo actual. Fue entonces cuando me adentré en este nuevo ‘nuevo pop’, porque había escrito muchas canciones en español, pero no sabía cómo producirlas, ya que me gustaba el sonido de la música en inglés. Sin embargo, me di cuenta de que podía incorporar esos sonidos del pop en inglés en mis creaciones en español.

¿Qué opinas sobre la combinación de géneros y cómo la relacionas con lo que produces?

Creo que los géneros musicales se están fusionando cada vez más. Antes, se solía combinar rock con disco, pero ahora la gente mezcla rancheras con pop, rancheras con trap, ¡de todo con todo! (risas). Por eso, me encantó la idea de crear música en torno al ‘nuevo pop’.

¿Qué desafíos has enfrentado en tu carrera como cantante?

Un desafío que he enfrentado es la montaña rusa de emociones constante en mi carrera. La industria musical es un constante sube y baja, lo que hace que sea difícil mantenerse equilibrado. Por ejemplo, lanzas una canción y obtiene una gran respuesta de la audiencia. Luego, sientes la presión de que la siguiente debe ser aún mejor. Sin embargo, la realidad es que la próxima canción no siempre puede alcanzar la misma calidad que la anterior, lo cual genera ansiedad.

¿Cómo manejas las expectativas del público?

La verdad es que he manejado la situación bastante bien (risas). La respuesta de la gente ha sido increíblemente positiva y alentadora, algo que realmente no esperaba. Siento que he construido una sólida relación con los fans peruanos.

¿Qué mensaje quieres transmitir?

El significado del amor. Por ejemplo, en mi canción “Estrellas” abordo el tema del amor a larga distancia y la dificultad de no tener a las personas físicamente cerca. La canción se inspira en la metáfora de que ‘nunca llegarás a las estrellas, pero siempre están ahí acompañándote’.

AUTOFICHA

- “Mi nombre es Alessandra Aguirre Rosell y tengo 22 años de edad. Estudié Producción y Administración Musical en Berkeley, en Estados Unidos. Actualmente, resido en Miami, adonde me mudé después de empezar a trabajar con la disquera PJ Records”.

- “Cuando escribí la canción ‘Estrellas’, tenía otro tipo de inspiración, pero, al fallecer mi abuelo, entendí el verdadero significado de la canción. Quiero expresar que las personas vivimos distintas experiencias, pero al final la música es lo que nos une”.

- “Lo que busco en mis canciones es que las personas no se sientan solas, ya que siempre habrá alguien que haya vivido el mismo problema por el que estás pasando. Por eso, mis letras se basan en experiencias basadas en el amor. Además, quiero que se diviertan y que puedan cantarlas”.