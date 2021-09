El humor ocupa más que chistes prefabricados en algún bar o anfiteatro, puede hallarse en todos lados y la ciencia, un asunto de gran importancia y seriedad, no escapa a sus fauces. Si bien estos estudios científicos, ganadores del IG Nobel, no se llevaron a cabo con una intención humorística, sí que rozan lo jocoso en algunos casos, y otros simplemente se pueden calificar como innecesarios.

La Universidad de Harvard ha premiado con los IG Nobel a 9 estudios insólitos, curiosos, divertidos y fútiles, o la combinación de todo, en ramas como la ecología, biología y otras ciencias, con un diploma y un jugoso premio monetario: 10 trillones de dólares... de Zimbabwe.

Si crees que algo tan curioso como medir el grado de corrupción de políticos según su obesidad o clasificar las películas según el olor del público en el cine es impensado a la hora de plantearse un estudio científico, déjanos mostrarte que no solo te equivocas, si no que además, dichos temas han ameritado una distinción.

Ecología: El bacterioma del chicle desechado

Digamos que no es un tema recurrente entre las personas de ciencia, aparentemente. Sin embargo, fue un planteamento serio para el quipo del español Manuel Porcar, investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de la Universitat de Valencia-CSIC (Paterna) y de la empresa Darwin Bioprospecting Excellence, distinguido debido a su análisis genético para identificar diversas especies de bacterias en los chicles pegados en el suelo de las ciudades de varios países. Este pegajoso estudio, titulado The wasted chewing gum bacteriome fue publicado en Scientific Reports, del grupo Nature.

(Foto: Pixabay)

Biología: Un análisis acústico comparativo del ronroneo en cuatro gatos

¿No entiendes lo que tu peludo amigo felino intenta decirte? Quizá fue la pregunta que inició todo para llevar a cabo esta investigación sueca, que analizó las variaciones en el ronroneo, canto, trino, jugueteo, maullidos, gemidos, chirridos entre otros modos de los gatos para comunicarse con humanos. El estudio llamado A comparative acoustic análisis of purring in four cats fue publicado en Proceedings from fonetik.

(Foto: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency/Getty Images)

Química: El olor de las personas como medio para clasificar las películas por edades

¿Alguna vez has pensado que las salas de cine tienen un olor específico para algún género de película en especial? Nosotros tampoco. Sin embargo, un equipo conformado por alemanes, británicos, neozelandeses, griegos, chipriotas y austriacos creen que nos equivocamos y tienen un estudio para probarlo, o al menos intentarlo. Estos científicos estudiaron la relación entre el olor corporal de los espectadores, el género de la película y la edad recomendada para verla. Proof of Concept Study: Testing Human Volatile Organic Compounds as Tools for Age Classification of Films, fue publicado en Plos One, y sostiene que el análisis del aire en las salas de cine, mediante pruebas de olor corporal de la audiencia, revela los niveles de violencia, sexo, comportamiento antisocial, uso de drogas y lenguaje inapropiado en la película proyectada.

(Foto: DW)

Economía: La obesidad de los políticos y la corrupción en los países post soviéticos

¿Los políticos de tu país presentan algunos kilitos de más? ¿Se encuentran envueltos en casos de corrupción comúnmente? ¿Padecen de ambas cosas? Pues según una investigación de un grupo francés, suizo, australiano, austriaco y checo han obtenido un premio por relacionar ambos males. Según el estudio de este equipo de trabajo titulado Obesity of Politicians and Corruption in Post‐Soviet Countries, publicado en el Economics of transition and institucional change, las imágenes de 299 ministros de 15 países que formaron parte de la URSS demuestran que la masa corpora se encuentra “altamente relacionada” con indicadores convencionales de corrupción.

(Foto: Jörg Carstensen/picture alliance via Getty Images)

Paz: Hombres desarrollaron barbas para proteger sus rostros de golpes

El estudio titulado Impact Protection Potential of Mammalian Hair, publicado en la revista Oxford Academic Integrative Organismal Biology, sostiene que, frente a las teorías que atribuyen a la barba como signo de masculinidad, “esta puede servir, de manera similar al pelo largo de la melena de un león, para proteger áreas vitales como la garganta y la mandíbula de ataques letales”. La demostración del estudio se hizo golpeado una estructura similar a un hueso con y sin cubierta capilar. No sabemos el real sentido de esta relación, pero quizá lo pensemos dos veces antes de afeitarnos.

(Foto: Ethan Miller/Getty Images)

Física: Por qué los peatones no chocan unos con otros

Un equipo internacional, conformado por europeos, norteamericanos y taiwaneses, fueron galardonados con este premio gracias a sus estudios realizados con el fin de comprender por qué los peatones no se chocan constantemente unos con otros. Physics-based modeling and data representation of pairwise interactions among pedestrians, publicado en Physical Review intenta responder esta importante incógnita (no te culpamos si no te lo has preguntado nunca), concluyendo en que “las fuerzas sociales pueden actuar tanto en el camino previsto como en el camino real caminado”.

(Foto: Ramon Costa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Entomología: Cucarachas en los submarinos

Si te has sumergido en algún submarino quizá puedas saber de mano propia la molestia que generan estas plagas en las instalaciones de estos buques, por ello es que se hizo un estudio, galardonado este año con el IG Nobel: A new method of cockroach control on submarines, publicado por Oxford Academic. Se terminaron los días de las cucarachas en submarinos.

Transporte: Transporte aéreo de rinocerontes boca abajo

La participación africana se hizo esperar, pero aquí está. El estudio publicado en BioOne, bajo el título The pulmonary and metabolic effects of suspension by the feet compared with lateral recumbency in immobilized black rhinoceroses (diceros bicornis) captured by aerial darting, experimentó los efectos del trasporte aéreo de animales narcotizados previamente, concluyendo que no hay forma mejor o peor de trasportarlo, sino con qué producto dormirlos. Una interesante apreciación que necesitarás en caso tengas que trasladar animales de varias toneladas de peso vía aérea.

(Foto: National Geographic)

Medicina: Descongestiona las vías nasales con orgasmos

Este curioso estudio de un grupo de investigación que reunió a alemanes, turcos y británicos, concluyó tras estudiar a 18 parejas que el orgasmo puede ser tan efectivo como los fármacos para la descongestión de la nariz y mejorar la respiración nasal. Una gran alternativa que mejorará mucho más que una nariz congestionada. El estudio fue publicado en Ear, Nose & Throat Journal.

VIDEO RECOMENDADO:

Conversamos con el secretario general del Sutep, Lucio Castro.