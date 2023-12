El youtuber Trevor Jacob llamó la atención de internet meses atrás no por razones positivas. Con el propósito de obtener likes y vistas en su canal de Youtube, llegó a estrellar un avión. Por sus actos tan peligrosos e irresponsables, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California lo ha sentenciado a la cárcel.

Según Hipertextual, la justicia de Estados Unidos lo ha sentenciado a 6 meses en una prisión federal. El castigo en parte se debe a que el youtuber habría interferido con una investigación federal al destruir los restos del avión que estrelló. Anteriormente, Jacob se habría declarado culpable.

La sentencia contra Jacob se leyó así: “Un piloto youtuber fue condenado hoy a seis meses de prisión federal por obstruir una investigación federal al destruir deliberadamente los restos de un avión que estrelló intencionalmente en el condado de Santa Bárbara para obtener vistas en línea.”

Aún así, la sentencia ha sido leve. La pena máxima para estos crímenes son de 20 años de cárcel.

Todo inició el 24 de diciembre de 2021, cuando publicó el video I crashed my plane (Estrellé mi avión (aunque el accidente ocurrió un mes antes de la publicación del video). Ahí volaba un Taylorcraft BC-12, hasta que una emergencia técnica le hizo saltar en paracaídas mientras que la nave se estrelló en el Bosque Nacional Los Padres, en California.

Las autoridades incriminaron a Jacob por presentar informes falsos. Aunque avisó del accidente a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) no preservó el lugar donde cayó el avión para que se pudiera realizar la investigación pertinente.

Nada más el video salió, varios expertos en seguridad aeronáutica aclararon que el youtuber habría cometido una farsa. Entre el número de cámaras instaladas y el hecho de que Jacob cargara consigo un palo selfie, todo apuntaba a que parecía una detallada puesta en escena. Las quejas llevaron a que el youtuber perdiera su licencia de piloto privado y que meses después confesara que interfirió con la investigación federal del incidente.

Youtuber Trevor Jacob admite que fingió un accidente aéreo para ganar seguidores. (Foto: Trevor Jacob / YouTube)

Aunque inicialmente se presentaron 5 cargos en su contra gracias a su defensa se redujo a un solo delito.

Todas estas circunstancias no agobiaron el espíritu de Jacob. Reactivó su canal de Youtube en las últimas horas, subiendo un video con el nombre de “¡Recuperé mi licencia de piloto! Pero iré a la cárcel...”, donde detalla el evento y admite que recibió “mal asesoramiento legal” sobre el montar un accidente en avión. Además, asume la responsabilidad de su actos.

Jacob reflexionó sobre sus decisiones: “Esta situación me puso de rodillas, o me tumbó de cara contra la tierra. Es lo que necesitaré para progresar y convertirme en un hombre en el futuro. Y también para ser una buena persona y un modelo a seguir. No me asusta decir: ‘la cagué’. Y se lo dije al juez en mi carta: ¿Por qué hice eso? Porque estaba en mi lista de deseos. Siempre dije que antes de morir saltaría de un avión y lo vería estrellarse. Lo hice, y decidí compartirlo con el mundo. Y obviamente salió muy mal”, explicó.

