Wendy Ramos considera que ser dueños de nuestra felicidad significa tener el control de nuestras vidas y de nuestros propios deseos. Es por eso que, la actriz participó de la charla ‘Compartiendo Sabiduría’, una plataforma digital de Tottus para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres.

“A veces pensamos que la felicidad significa satisfacer al resto, cuando no es así. Hubo un tiempo en que no me llevaba bien conmigo misma, evitaba escucharme y hasta cocinaba únicamente para los demás, nunca para mí. Cuidaba más la felicidad de los otros que la mía. Sin embargo, me di cuenta de que estaba mal y opté por relacionarme conmigo misma. Fue ahí que tomé el control”, cuenta.

De acuerdo a la clown y directora de teatro, lograr ese control implica hacernos responsables de nuestras vidas y no depender de lo que diga o haga el resto. “A veces pareciera que es más fácil dejar que otros decidan por nosotras. De niños lo hacen nuestros padres, luego será el esposo, el jefe o los hijos. Eso debe cambiar. Las mujeres tenemos que atrevernos a ser dueñas de nuestra propia felicidad, debemos hacernos responsables de lo que queremos. Si no trabajamos por nuestros sueños, nadie lo hará por nosotras”, explica.

Wendy Ramos presenta sus secretos para ser feliz en ‘Compartiendo Sabiduría’ de Tottus. (Foto: Tottus)

La charla denominada “¿Te atreves a ser dueña de tu felicidad?” fue muy especial, pues se grabó de manera presencial con un grupo de 18 seguidoras de la plataforma de Tottus, quienes fueron elegidas a través de un concurso en redes sociales. Con esta nueva propuesta, las asistentes pudieron interactuar con Wendy y hacerle preguntas en vivo.

Si quieres disfrutar de la charla con Wendy Ramos podrás hacerlo a partir del 03 de octubre en la cuenta oficial de ‘Compartiendo Sabiduría’ en YouTube haciendo clic aquí y en las redes sociales oficiales de la plataforma: @Sabiduriatottus en Instagram y @CompartiendoSabiduria en Facebook y Tik Tok.





