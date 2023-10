Sony planea lanzar para diciembre un nuevo controlador de Playstation para el beneficios de miles de jugadores con distintas discapacidades. El nuevo modelo tendría grandes botones dispuestos en círculo además de un apto joystick lateral.

La famosa compañía de videojuego presentó en un reciente evento dado en Londres el nuevo controlador diseñado teniendo en mente a las personas con discapacidad. A partir de diciembre, jugadores en Europa y Estados podrán acceder el comprar el novedoso producto.

Joystick de discapacidad. (Foto:AFP)

Podría colocarse sobre una mesa o fijarse en un soporte para orientarlo en cualquier dirección.

Jeremy Lecerf, especialista en videojuegos y discapacidad, habló más acerca de estas innovaciones. “Está el hecho de tener que presionar detrás, lo que significa que necesitas tener la movilidad de tus dedos medios más el agarre del controlador, y de hecho no debes tener ningún problema con tus manos,” comentó. “Y aquí, el hecho de que todo sea plano y configurable hace que sea mucho más fácil acceder y jugar”, añadió.

El proyecto habría tomado inicio en el 2018. Al principio Playstation sufrió algo de rechazo, aún cuando la competencia habría lanzado productos similares años anteriores.

Alvin Daniel, el gerente senior de programas técnicos en Playstation, ha añadido sus propias palabras frente a las novedades: “Esperamos que con el controlador Access se abra una ventana para poder jugar durante más tiempo y más cómodamente, algo que antes simplemente no podían hacer,” explica. “Para mí, los videojuegos me han permitido tener una vida, simplemente. Una vida más cercana a la normalidad. ¿Por qué? Porque los juegos en línea en particular me han permitido tener una vida social, y por eso tiendo a decir que los videojuegos son una herramienta extremadamente inclusiva”.

Según un informe lanzada en el 2021 por la organización benéfica británica Scope, para la igualdad de las personas con discapacidad, dos tercios de jugadores discapacitados encuentran muchas dificultades a la hora de jugar. Además, el 40 por ciento habría comprado videojuegos que no pudieron usar debido a su mala accesibilidad.

Melanie Eilert, jugadora de videojuegos con discapacidad, llegó a comentar sobre el nuevo producto.

“Sólo puedo jugar con mi mano derecha. Así que el número de comandos que puedo hacer es limitado. ¿Y cómo cambia esto toda tu experiencia de juego? Con los botones externos que puedo conectar, aumenta la cantidad de botones que puedo usar”, comenta.