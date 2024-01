El original Mickey Mouse se marchó de Disney. A partir del 1 de enero del 2024, el diseño original de la mascota de Disney ha formado parte del dominio público. Las distintas productoras no han perdido tiempo y han empezado a crear nuevos productos con el ratón. Además de películas de terror, ahora se suman videojuegos con el roedor como protagonista.

La compañía Nightmare Forge Games acaba de anunciar la creación de un nuevo juego de terror y supervivencia, Infestation 88, en donde se verá una versión terrorífica del famoso ratón. En él, Mickey es un perturbador zombie que acosa a los protagonistas en escenarios abandonados. La compañía ya sacó un trailer del juego.









Lo que es destacable del juego no son los gráficos o la historia; sino la curiosa premisa. Por años, Disney poseía los derechos de Mickey Mouse, hasta el 1 de enero de este año, que la figura original pasa al dominio público. A partir de ahí, cualquier persona puede crear cualquier historia con el diseño del ratón visto en el corto de “Steamboat Willie”. Algo similar ocurrió el año pasado con el personaje de Winnie the Pooh, quien, tras pasar al dominio público, se convirtió en un asesino en la película de terror “Winnie the Pooh: sangre y miel”.

La trama del juego va alrededor de una infestación de roedores, que controla Mickey Mouse y el jugador tendrá la obligación de deshacer. “Infestación 88″ está ambientado en 1988 y el juego presenta la opción multijugador, con lo que hasta cerca de 4 jugadores podrán jugar al mismo tiempo.

Es un juego de opción, permitiendo que se usen diferentes elementos encontrados en el escenario para acabar con las alimañas. Se podrá usar también las cámaras de videovigilancia para encontrar las áreas donde el malvado Mickey Mouse pasearía. Siendo un juego de supervivencias, en lugar de enfrentarse directamente a la rata, será recomendable que se busque estrategias para evitar al ratón y esconderse para sobrevivir.

El juego todavía está en etapa de desarrollo, por lo que no hay una fecha de lanzamiento exacta. Steam, la página de videojuegos online, solo comenta que se lanzará a mediados del 2024, pero ya se podrá añadir a la lista de deseados de jugadores interesados.

Aunque Disney posiblemente no vea con buenos ojos que la gente use a su mascota de manera tan perversa, no podrían hacer mucho de ello, puesto que el diseño original se encuentra en el dominio público. Con tal de que los creadores se apeguen al diseño de 1928, no verán problemas legales.





