Mickey Mouse, uno de los personajes infantiles más queridos en todo el mundo, ha pasado a ser de dominio público y cualquiera puede usar su imagen. De hecho, apenas comenzó el nuevo año, se ha presentado el primer tráiler de ‘Mickey’s Mouse Trap’, una película de terror donde aparece el ratón convertido en asesino.

En las primeras escenas, se incluyen fragmentos del clásico de animación ‘Steamboat Willie’ de Walt Disney, lanzado en 1928. Estos clips se entrelazan con imágenes de la nueva película, donde se sigue a un asesino con máscara de ratón que acecha a un grupo de jóvenes en una sala de recreaciones.

La trama narra la historia de Alex, quien celebra su vigésimo primer cumpleaños y debe quedarse trabajando en una sala de juegos durante la noche. En un intento de sorprenderla, sus amigos deciden hacerle una visita, pero la situación se complica cuando un asesino enmascarado vestido como Mickey Mouse decide iniciar su propio juego de supervivencia.

Jamie Bailey, el director de la película, aseguró en una entrevista con ‘The Hollywood Reporter’ que la idea de grabar las escenas fue por “diversión”.

“Quiero decir, es Mickey Mouse de Steamboat Willie asesinando gente. Es ridículo. Lo seguimos y nos divertimos haciéndolo y creo que se nota”, comentó.

Asimismo, ha expresado que el tráiler no mantiene ningún tipo de vínculo con Disney: “Descargo de responsabilidad: esta no es una película ni una producción de Disney. No está afiliada ni respaldada por Disney de ninguna forma. Esta película utiliza únicamente el dominio público de Steam Boat Willie de Mickey Mouse, que pasó a ser de dominio público el 1 de enero de 2024″.





















