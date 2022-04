El bailarín Toni Costa, recordado por haber mantenido una relación sentimental con la actriz Adamari López, ahora luce muy enamorado de la influencer Evelyn Beltrán. La pareja que tiene un romance de un poco más de siete meses se ha convertido en la más mediática de los últimos tiempos. Sin embargo, muchos de sus fanáticos se pregutan ¿cómo y dónde se conocieron? Aquí te lo contamos.

MÁS INFORMACIÓN: Quién es la influencer Evelyn Beltrán que habría iniciado un romance con el ex de Adamari López

La relación sentimental de Toni Costa y Evelyn Beltrán nació en medio de una polémica debido a que, antes de todo eso, el bailarín tenía como pareja a la famosa actriz Adamari López. En ese sentido, fueron muchos los rumores respecto a que la influencer supuestamente habría sido la “manzana de la discordia” entre Costa y López.

Toni Costa nació el 20 de agosto de 1983 en Valencia, España (Foto: Toni Costa / Instagram)

Pero en la actualidad la pareja Costa-Beltrán disfrutan de muchos momentos juntos tratando de dejar de lado los rumores pasados. Ellos han demostrado quererse mucho a pesar de algunos cuestionamientos en su contra.

La pareja también decidió brindar una entrevista donde revelan algunos detalles desconocidos por muchos de sus fans.

LA HISTORIA DETRÁS DEL PRIMER ENCUENTRO ENTRE TONI COSTA Y EVELYN BELTRÁN

Una de las parejas más famosas en la actualidad es la que conforman Toni Costa y Evelyn Beltrán. Por ello, aquí te contamos todo respecto a cómo se conocieron.

Fue Toni Costa el primero en revelar a -La Opinión- que su historia de amor con Evelyn Beltrán inició gracias a la zumba (baile), pues, gracias a ello pudo viajar hasta donde vivía quien hoy es su pareja.

“La zumba es quien me da a mí la oportunidad de viajar mucho, y entonces pues fui a dar una clase a Austin, Texas, de donde es Evelyn. Empezó mi clase y Evelyn no estaba, yo tampoco la esperaba obviamente porque ni la conocía, a los 5 minutos aparece por la puerta, y digo: “Wow, qué morena”, indicó.

Toni Costa y Evelyn Beltrán disfrutando del mar (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

También recordó que es muy común que al terminar su clase siempre exista la foto del recuerdo del instructor y las alumnas. En la foto apareció Beltrán junto al resto de compañeras.

Ante esta respuesta, Evelyn Beltrán también dio su opinión -en la entrevista- indicando que no fue a esa clase por Costa.

“Fui a despedirme, yo no conocía a Toni, yo no sabía ni quién era, no sabía ni su historia, nada de nada entonces cuando yo llegué fue por apoyar a Rosalba, estaba en zumba casi todos los días y ella le agarró muchísimo cariño a mi hijo”, sostuvo Beltrán.

Evelyn Beltrán en una de sus fotografías de Instagram (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

La influencer agrega que el día de la clase no iba a acudir, pues, le daba pereza ir muy temprano pero como ya tenía el ticket comprado y por su amiga tuvo que hacer ese esfuerzo.

Tras ello, Beltrán también señala que le pidió una selfie a Costa debido a que le gustaron las fotos anteriores que le tomaron. “Así fue como empezó nuestro primer encuentro”, expresó.

EL CAFÉ QUE FAVORECIÓ EL ROMANCE

En otro momento, Evelyn Beltrán también recordó que ambos fueron por un café donde la conversación continuaba y se conocían aún más.

“Fuimos por un café, platicamos y fue como que, ‘oye te conozco de toda mi vida’, complementamos como almas gemelas. Es que no lo puedo explicarlo, tú y yo lo sentimos”, precisó.

A su turno, Costa indicó que ambos han vivido muchas cosas, han realizado viajes y han compartido mucho lo que “nos ha ayudado a darnos cuenta de que podemos llevar una relación bien bonita”.